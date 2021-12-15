Зеленский хочет использовать "Северный поток-2", чтобы встретиться с Путиным

Глава нашей страны Владимир Зеленский сделал заявление о том, что хочет использовать ситуацию с российским газопроводом "Северный поток-2". Чтобы провести переговоры с главой России Владимиром Путиным.

Владимир Зеленский (фото из открытых источников)

Об этом он проинформировал на своем брифинге.

"Мы сегодня говорили с канцлером Германии Олафом Шольцем о "Северном потоке-2". Я считаю, что это вопрос безопасности, я даже не говорю об энергетической безопасности. Это в принципе серьезный инструмент для разговора с РФ", — сказал президент Украины.

Как он отметил, Северный поток-2" – справедливый инструмент, находящийся в ведении руководителей стран Европы.

"Я бы благодаря такому инструменту мог бы организовать встречу с президентом России, где какие-то сдвиги в исполнении "Минска" или другие шаги для окончания конфликта могли бы быть решены. Но это его право. Я не уверен, что он меня услышит", — подытожил глава нашего страны.

Важно, что в ОП выступают за любые форматы переговоров с РФ.

Вместе с тем еще в октябре Владимир Зеленский сделал заявление о том, что готов к встрече с главой Кремля в любом формате, даже при участии всех лидеров "нормандской четверки".

Напомним, что "Комментарии" информировали о том, что Зеленский назвал страну ЕС, которая может заказать перед Путиным слово об Украине. Президент Украины Владимир Зеленский назвал Италию той страной, которая может помочь украинской стороне продвинуться на пути договоренностей с президентом РФ Владимиром Путиным по урегулированию ситуации на Донбассе. По мнению главы украинского государства, Италия сегодня занимает очень важное место по влиянию на Россию.

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