Зеленский хочет официальной поддержки Украины на пути к членству в ЕС еще от трех государств

На пути к членству в Европейском Союзе Украине крайне необходимо заручиться поддержкой таких стран, как Австрия, Бельгия и Испания. На этом акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в саммите "Восточного партнерства". Президент встретился с главами правительств Австрии, Бельгии и Испании, где поднял вопрос присоединения Украины к объединённой европейской семье. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Европейская правда".

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Беседуя с премьером Бельгии Александром де Кроо Зеленский выступил с инициативой подписаться под Декларацией о поддержке европейской стремлений украинского государства. Также президент заявил, что Украина сегодня открыта для того, чтобы бельгийские бизнесмены могли реализовать в стране свои амбициозные проекты. Поддержка государства в этом процессе гарантирована.

Встречаясь с премьером Испании Педро Санчесом Владимир Зеленский обратил внимание на то, что для Киева важно укрепление двухсторонних отношений с Испанией, а также поддержка страны стремления Украины стать полноправным членом ЕС.

Также Зеленский предложил на официальном уровне канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру поддержать желание украинского народа присоединиться к ЕС.

Отметим, на сегодняшний день есть семь стран ЕС, которые официально подписались под тем. Что Украине в перспективе должна стать членом Европейского Союза.

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