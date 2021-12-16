logo

BTC/USD

48939.09

ETH/USD

4043.59

LTC/USD

154.37

USD/UAH

27.25

EUR/UAH

31.00

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика президент Зеленский хочет официальной поддержки Украины на пути к членству в ЕС еще от трех государств
commentss НОВОСТИ Все новости

Зеленский хочет официальной поддержки Украины на пути к членству в ЕС еще от трех государств

Президент Украины во время визита на саммит "Восточного партнерства" в Брюсселе встретился с премьерами Австрии, Бельгии и Испании и на этих встречах просил поддержать будущее вступление Украины в ЕС

сегодня, 11:55
Автор:

Кравцев Сергей
Поделитесь публикацией:

На пути к членству в Европейском Союзе Украине крайне необходимо заручиться поддержкой таких стран, как Австрия, Бельгия и Испания. На этом акцентировал внимание президент Украины Владимир Зеленский, участвуя в саммите "Восточного партнерства". Президент встретился с главами правительств Австрии, Бельгии и Испании, где поднял вопрос присоединения Украины к объединённой европейской семье. Как передает издание "Комментарии", об этом пишет портал "Европейская правда".

Зеленский хочет официальной поддержки Украины на пути к членству в ЕС еще от трех государств

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Беседуя с премьером Бельгии Александром де Кроо Зеленский выступил с инициативой подписаться под Декларацией о поддержке европейской стремлений украинского государства. Также президент заявил, что Украина сегодня открыта для того, чтобы бельгийские бизнесмены могли реализовать в стране свои амбициозные проекты. Поддержка государства в этом процессе гарантирована.

Встречаясь с премьером Испании Педро Санчесом Владимир Зеленский обратил внимание на то, что для Киева важно укрепление двухсторонних отношений с Испанией, а также поддержка страны стремления Украины стать полноправным членом ЕС.

Также Зеленский предложил на официальном уровне канцлеру Австрии Карлу Нехаммеру поддержать желание украинского народа присоединиться к ЕС. 

Отметим, на сегодняшний день есть семь стран ЕС, которые официально подписались под тем. Что Украине в перспективе должна стать членом Европейского Союза.

Читайте также на портале "Комментарии" – нардеп 8-го созыва Верховной Рады Сергей Высоцкий рассказал, почему Путин с радостью согласиться принять президента Украины в Сочи для проведения прямых двухсторонних переговоров. Сергей Высоцкий напомнил в этой связи предыдущий опыт Виктора Януковича.



Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.eurointegration.com.ua/rus/news/2021/12/16/7131625/
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!