logo

BTC/USD

46794.85

ETH/USD

3684.69

LTC/USD

142.24

USD/UAH

27.30

EUR/UAH

30.90

RUB/UAH

0.38

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика Словения поддержала намерение Украины вступить в ЕС
commentss НОВОСТИ Все новости

Словения поддержала намерение Украины вступить в ЕС

Владимир Зеленский и Премьер-министр Словении подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы Украины

сегодня, 17:45
Автор:

Людмила Слободенюк
Поделитесь публикацией:

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы государства. Это произошло в рамках участия в саммите "Восточного партнерства", 15 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.

Словения поддержала намерение Украины вступить в ЕС

Владимир Зеленский и Янез Янша. Фото - сайт Президента Украины

Документ определяет направления сотрудничества между Украиной и Республикой Словения в рамках стратегического курса полноправного членства в Европейском Союзе. Совместная Декларация констатирует, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдение всех условий и обязательств. В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый нашим государством в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации. С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Республики Словения фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства.

"Словения стала 7-й страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Спасибо @JJansaSDS за твердую поддержку и важную помощь в имплементации реформ," — написал в своем Twitter Владимир Зеленский.


Владимир Зеленский также акцентировал внимание на успешности словенского председательства в Совете ЕС во второй половине 2021 года, в рамках которого состоялся результативный саммит Украина – ЕС и было подписано Соглашение о совместном авиационном пространстве. Кроме того, собеседники отметили положительную динамику двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты в Украине и Словении.

Читайте также — Зеленский примет участие в саммите "Восточного партнерства": о чем нужно говорить президенту


Читайте Comments.ua в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.president.gov.ua/news/volodimir-zelenskij-ta-premyer-ministr-sloveniyi-pidpisali-d-72057
Теги:
comments

Обсуждения

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!