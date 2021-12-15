Словения поддержала намерение Украины вступить в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский и премьер-министр Словении Янез Янша подписали Декларацию о поддержке европейской перспективы государства. Это произошло в рамках участия в саммите "Восточного партнерства", 15 декабря, сообщает пресс-служба президента Украины.



Владимир Зеленский и Янез Янша. Фото - сайт Президента Украины

Документ определяет направления сотрудничества между Украиной и Республикой Словения в рамках стратегического курса полноправного членства в Европейском Союзе. Совместная Декларация констатирует, что в соответствии со статьей 49 Договора о Европейском Союзе Украина, как и любое европейское государство, которое уважает ценности, закрепленные в статье 2 настоящего Договора, и обязуется им следовать, может подать заявку на членство в Евросоюзе в случае соблюдение всех условий и обязательств. В документе подтверждается значительный прогресс, достигнутый нашим государством в контексте имплементации Соглашения об ассоциации Украины с ЕС, а также настроенность на продолжение реформ. При этом Словения будет поддерживать соответствующие усилия Украины, в частности, по дальнейшему реформированию в направлении децентрализации. С подписанием совместной декларации на уровне президента Украины и премьер-министра Республики Словения фиксируется поддержка словенской стороной европейской перспективы нашего государства.

"Словения стала 7-й страной, подписавшей декларацию о поддержке европейской перспективы Украины. Спасибо @JJansaSDS за твердую поддержку и важную помощь в имплементации реформ," — написал в своем Twitter Владимир Зеленский.





Владимир Зеленский также акцентировал внимание на успешности словенского председательства в Совете ЕС во второй половине 2021 года, в рамках которого состоялся результативный саммит Украина – ЕС и было подписано Соглашение о совместном авиационном пространстве. Кроме того, собеседники отметили положительную динамику двустороннего товарооборота и обсудили перспективные инвестиционные проекты в Украине и Словении.

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