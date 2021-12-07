Переговоры Байдена и Путина: почему президент США позвонит Зеленскому последнему

Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, премьеры Великобритании Борис Джонсон и Италии Марио Драги созвонились перед переговорами американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.

Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена - коллаж "Комментарии"Д.Романюк

Известно, что с Зеленским Байден намерен поговорить после того, как пообщается с Путиным.

О чём говорит именно такая очередность бесед американского президента (европейские лидеры, главы РФ, глава Украины)? Нет ли ощущения "зрады" со стороны коллективного Запада? Или это – нормальная дипломатическая практика? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.

Это позволяет американскому президенту говорить с российским, высказывая не только свою позицию, не только от имени США, но и от имени коллективного Запада

Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассуждает так:

"Мы видим традиционный "байденовский" прием дипломатии. Когда перед встречей с Путиным он проводит переговоры с ключевыми союзниками США в Европе. Также было в июне – перед женевской встречей Байдена и Путина. Это позволяет американскому президенту говорить с российским, высказывая не только свою позицию, не только от имени США, но и от имени коллективного Запада. Что усиливает переговорные позиции Байдена, придает дополнительной уверенности, добавляет инструменты давления на российского лидера".

Никакой "зрады" Руслан Бортник в такой последовательности бесед не видит.

"Госсекретарь США Энтони Блинкен уже переговорил с Зеленским. Это – сверка позиций, демонстрация со стороны США понимания возможного политического кризиса в случае несогласованности позиций с Украиной. Ну, а Байден поговорит с Зеленским после переговоров с Путиным. Иначе им пришлось бы говорить дважды – до и после", – поясняет эксперт.

По его словам, следует понимать, что Украина и США находятся в разных политических лигах. Отсюда и активная роль госсекретаря США в переговорах с украинским руководством.

"Что интересно, так это – будет ли Байден после переговоров с Путиным общаться с европейским лидерами. Если да, это будет означать, что достигнуты какие-то договоренности", – отмечает Руслан Бортник.

Это не отношение президента США к Украине как к стране, к институту президента как таковому, а исключительно – к Зеленскому как к человеку

Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что у такой переговорной последовательность есть два аспекта. А именно – отношение к институциям и к конкретным людям.

"Байден, безусловно, лидер коллективного Запада. Но он – не сам по себе. США в этом союзе гегемон. Однако есть и другие страны (и их много), которые исповедуют совместные – демократические – ценности. Путин же ведет себя как рэкетир 90-х ("Давайте мы решим созданные нами проблемы за ваши деньги. Или мы сожжем вам киоск, или мы вас крышуем"), выбивая очередную встречу с Байденом путем эскалации у границ с Украиной. И президент США, прежде чем пойти "на стрелку", которую "забил" ему Путин, советуется с партнерами. И это нормально. Это первый аспект ситуации", – отмечает аналитик.

Второй же аспект, по его мнению, в том, что Байден всё же сперва говорит с Путиным, а потому уже ставит в известность Зеленского о результатах.

"Кто-то скажет, что это "зрада", что Украина – не субъектная страна, а лишь объект в геополитических играх. Что нас просто ставят в известность о том, о чём договорятся в каком-то роде за нашей спиной. Но это – не отношение президента США к Украине как к стране, к институту президента как таковому, а исключительно – к Зеленскому как к человеку. И это дипломатический провал лично Зеленского, который как лидер державы не состоялся", – акцентирует Виктор Бобыренко.

Что касается позиции, с которой американский лидер выходит на переговоры с хозяином Кремля, то она, подчеркивает эксперт, уже не раз озвучена. Это – полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Никакой капитуляции, несмотря на натиск Путина.

"И этому во многом способствовало гражданское сообщество Украины, – уверен Виктор Бобыренко. – Наши активисты четко показали, что никакой капитуляции не будет, сдачи не будет. Украина в состоянии воевать с РФ, даже если Запад больше не даст нам оружия. Как воевали в 2014-м. И Путин, если рискнет вторгнуться, получит серьезный ответ. И мы даем понять Западу – договоренностей за спиной Украины быть не может. Потому что даже если президент, условно скажем, готов сдаться, пойти на какие-то уступки, прогнуться под российское прочтение Минских соглашений, – на это никогда не пойдет гражданское сообщество, Украинский Народ. И коллективный Запад этого не может не понимать".

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