Переговоры Байдена и Путина: почему президент США позвонит Зеленскому последнему

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Елизавета Черных
Президенты США Джо Байден, Франции Эмманюэль Макрон, и. о. канцлера Германии Ангела Меркель, премьеры Великобритании Борис Джонсон и Италии Марио Драги созвонились перед переговорами американского лидера с президентом РФ Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским.
Переговоры Владимира Путина и Джо Байдена - коллаж "Комментарии"Д.Романюк
Известно, что с Зеленским Байден намерен поговорить после того, как пообщается с Путиным.
О чём говорит именно такая очередность бесед американского президента (европейские лидеры, главы РФ, глава Украины)? Нет ли ощущения "зрады" со стороны коллективного Запада? Или это – нормальная дипломатическая практика? Чтобы разобраться в этих вопросах, издание "Комментарии" обратилось к экспертам.
Директор Украинского института политики Руслан Бортник рассуждает так:
"Мы видим традиционный "байденовский" прием дипломатии. Когда перед встречей с Путиным он проводит переговоры с ключевыми союзниками США в Европе. Также было в июне – перед женевской встречей Байдена и Путина. Это позволяет американскому президенту говорить с российским, высказывая не только свою позицию, не только от имени США, но и от имени коллективного Запада. Что усиливает переговорные позиции Байдена, придает дополнительной уверенности, добавляет инструменты давления на российского лидера".
Никакой "зрады" Руслан Бортник в такой последовательности бесед не видит.
По его словам, следует понимать, что Украина и США находятся в разных политических лигах. Отсюда и активная роль госсекретаря США в переговорах с украинским руководством.
Эксперт ОО "Бюро анализа политики" Виктор Бобыренко считает, что у такой переговорной последовательность есть два аспекта. А именно – отношение к институциям и к конкретным людям.
Второй же аспект, по его мнению, в том, что Байден всё же сперва говорит с Путиным, а потому уже ставит в известность Зеленского о результатах.
Что касается позиции, с которой американский лидер выходит на переговоры с хозяином Кремля, то она, подчеркивает эксперт, уже не раз озвучена. Это – полная поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. Никакой капитуляции, несмотря на натиск Путина.
"И этому во многом способствовало гражданское сообщество Украины, – уверен Виктор Бобыренко. – Наши активисты четко показали, что никакой капитуляции не будет, сдачи не будет. Украина в состоянии воевать с РФ, даже если Запад больше не даст нам оружия. Как воевали в 2014-м. И Путин, если рискнет вторгнуться, получит серьезный ответ. И мы даем понять Западу – договоренностей за спиной Украины быть не может. Потому что даже если президент, условно скажем, готов сдаться, пойти на какие-то уступки, прогнуться под российское прочтение Минских соглашений, – на это никогда не пойдет гражданское сообщество, Украинский Народ. И коллективный Запад этого не может не понимать".
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