Переговоры завершены: Байден предупредил Путина – от атаки на Украину лучше отказаться

Как передает портал "Комментарии", президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин завершили встречу в формате видеоконференции, она длилась два часа и пять минут.

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: Reuters

Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил у себя в Facebook, переговоры в формате видеоконференции между Джо Байденом и Владимиром Путиным завершились. От них ждали многого. И прогнозируемые экспертами результаты выглядели по-разному, — от сдачи Украины до выволочки Путину.

"Ничего такого не произошло. Никаких измен. Как и никаких ударов по столу кулаком. Как следует из пресс-релиза Белого дома, стороны договорились договариваться по украинскому вопросу. При этом Украина стала центральной темой. И только мазком собеседники прошлись по трем другим вопросам, – стратегическая стабильность, киберпреступность и региональные вопросы, в том числе Иран. Ни о возобновлении дипломатического присутствия в докризисном состоянии, ни о Беларуси, ни о других, не менее болезненных вопросах, речь не шла", – отметил дипломат.

По его мнению, это значит, если переводить с дипломатического на простой человеческий язык, что американская сторона решила не размывать тему безопасности Украины другими вопросами. И этим Джо Байден четко и недвусмысленно показал свою серьезную настроенность не допустить повторения 2014 года в той или иной форме. Более того, он дал понять хозяину Кремля, что России в случае масштабирования агрессии против Украины придется столкнуться с консолидированным ответом США вместе с их союзниками и партнерами.

"Так что выдыхаем. Надо быть самоубийцей, чтобы после таких предупреждений рвануть в наступление. Вряд ли у Путина хватит смелости на такую авантюру", – считает дипломат.

Украинский политолог Андрей Смолий считает, что как таковых итогов видеоконференции нет, потому что стороны не договорились фактически ни о чем. Абсолютно нет никаких слов или предложений, никакой конкретики о шагах по деэскалации или другим формам дипломатического урегулирования.

"Как и ожидалось, Белый Дом заявил об "озабоченности наращиванием войск со стороны РФ". Также был четкий месседж о санкциях в случае полномасштабного вторжения. Но не более того. И снова в очередной раз все это происходило без реального участия Украины. Все это означает, что Россия будет продолжать агрессию и давление на наше государство", – отметил политолог.

По его словам, без оглядки на переговоры Байдена и Путина, без оглядки на их договорённости украинцы должны строить свое государство, поддерживать свою армию, отстаивать свои интересы.

"За нас никто не повоюет и не остановит агрессора. Нам могут только помочь, если мы можем получить эту помощь", – резюмировал эксперт.





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