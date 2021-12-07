Переговоры завершены: Байден предупредил Путина – от атаки на Украину лучше отказаться

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Кравцев Сергей
Как передает портал "Комментарии", президент США Джо Байден и президент РФ Владимир Путин завершили встречу в формате видеоконференции, она длилась два часа и пять минут.
Владимир Путин и Джо Байден. Фото: Reuters
Украинский дипломат, политический эксперт Вадим Трюхан отметил у себя в Facebook, переговоры в формате видеоконференции между Джо Байденом и Владимиром Путиным завершились. От них ждали многого. И прогнозируемые экспертами результаты выглядели по-разному, — от сдачи Украины до выволочки Путину.
По его мнению, это значит, если переводить с дипломатического на простой человеческий язык, что американская сторона решила не размывать тему безопасности Украины другими вопросами. И этим Джо Байден четко и недвусмысленно показал свою серьезную настроенность не допустить повторения 2014 года в той или иной форме. Более того, он дал понять хозяину Кремля, что России в случае масштабирования агрессии против Украины придется столкнуться с консолидированным ответом США вместе с их союзниками и партнерами.
Украинский политолог Андрей Смолий считает, что как таковых итогов видеоконференции нет, потому что стороны не договорились фактически ни о чем. Абсолютно нет никаких слов или предложений, никакой конкретики о шагах по деэскалации или другим формам дипломатического урегулирования.
По его словам, без оглядки на переговоры Байдена и Путина, без оглядки на их договорённости украинцы должны строить свое государство, поддерживать свою армию, отстаивать свои интересы.
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