logo

BTC/USD

26865.88

ETH/USD

1555.32

LTC/USD

61.94

USD/UAH

37.80

EUR/UAH

40.60

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внешняя политика ХАМАС признал свою "ошибку"
commentss НОВОСТИ Все новости

ХАМАС признал свою "ошибку"

Массовое убийство гражданских израильтян сперва в ХАМАС называли выдумками ЦАХАЛ

сегодня, 20:59 comments1289
Автор:
avatar

Константин Куликов
Поделитесь публикацией:

Лидер ХАМАС заявил, что убивать гражданских в Израиле не планировалось. Об этом сообщают "Комментарии". Халед аль-Машааль объяснил жертвы среди мирного населения "ошибками" во время военных действий. 

ХАМАС признал свою "ошибку"

ЦАХАЛ готов войти в сектор Газа

Такое заявление боевики сделали спустя неделю боевых действий. Сперва они заявляли, что многочисленные видео с убийствами гражданских в Израиле сфабрикованы израильской армией.


Напомним, что в первый день вторжения боевики ХАМАС проникли в ближайшие к сектору Газа территории. Они расстреляли 260 участников музыкального фестиваля, жителей кибуца Кфар-Аза, многочисленных израильтян, которые двигались по трассам — по их авто открывался огонь на поражение. По данным израильской стороны, было убито 1200-1300 израильтян, среди которых военными были только 186 человек. В Израиле массовость убийств — более тысячи человек в день — сравнили с Холокостом.

Кроме того, министр обороны Израиля утверждал о массовых изнасилованиях, а канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фотографии убитых младенцев, тела некоторых из которых также были сожжены.

После этого министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ сражается с животными в человеческом обличье и он снимает какие-либо ограничения с военных еврейского государства.

"Сейчас силы ЦАХАЛа, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли" — заявляет Армия обороны Израиля сейчас, готовясь расширить операцию в секторе Газа, включив в нее наземную операцию. 

В данный момент истекает ультиматум ЦАХАЛ мирному населению Газа, от которого потребовали уйти на юг — в Египет или южную часть сектора. ХАМАС дал понять, что не даст этого сделать населению Газы.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!