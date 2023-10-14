ХАМАС признал свою "ошибку"

Лидер ХАМАС заявил, что убивать гражданских в Израиле не планировалось. Об этом сообщают "Комментарии". Халед аль-Машааль объяснил жертвы среди мирного населения "ошибками" во время военных действий.

ЦАХАЛ готов войти в сектор Газа

Такое заявление боевики сделали спустя неделю боевых действий. Сперва они заявляли, что многочисленные видео с убийствами гражданских в Израиле сфабрикованы израильской армией.

Напомним, что в первый день вторжения боевики ХАМАС проникли в ближайшие к сектору Газа территории. Они расстреляли 260 участников музыкального фестиваля, жителей кибуца Кфар-Аза, многочисленных израильтян, которые двигались по трассам — по их авто открывался огонь на поражение. По данным израильской стороны, было убито 1200-1300 израильтян, среди которых военными были только 186 человек. В Израиле массовость убийств — более тысячи человек в день — сравнили с Холокостом.

Кроме того, министр обороны Израиля утверждал о массовых изнасилованиях, а канцелярия премьер-министра Израиля опубликовала фотографии убитых младенцев, тела некоторых из которых также были сожжены.

После этого министр обороны Израиля заявил, что ЦАХАЛ сражается с животными в человеческом обличье и он снимает какие-либо ограничения с военных еврейского государства.

"Сейчас силы ЦАХАЛа, опираясь на обширные логистические усилия и завершая мобилизацию сотен тысяч резервистов, готовятся к реализации широкого спектра наступательных оперативных планов, которые включают среди прочего комплексное и скоординированное нападение с воздуха, моря и земли" — заявляет Армия обороны Израиля сейчас, готовясь расширить операцию в секторе Газа, включив в нее наземную операцию.

В данный момент истекает ультиматум ЦАХАЛ мирному населению Газа, от которого потребовали уйти на юг — в Египет или южную часть сектора. ХАМАС дал понять, что не даст этого сделать населению Газы.



