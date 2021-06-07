Генсекретарь НАТО рассказал об отношениях с Россией

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Наталья Некрасова
Североатлантический Альянс
еще год назад пригласил Россию принять участие в заседании Совета НАТО, но до
сих пор не получил положительного ответа на приглашение со стороны Кремля. Об
этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images
Переговоры в формате "Совет НАТО — Россия" не проводились с июля 2019 года, хотя у Альянса с РФ много общих тем для обсуждения, отметил Столтенберг.
Также он сообщил, что отношения
между НАТО и РФ сейчас находятся ниже уровня времен окончания "Холодной
войны". При этом в Альянсе настаивают на диалоге с Кремлем "для
преодоления напряженности".
Актуальными темами
для переговоров с Россией генеральный секретарь НАТО считает военные маневры и
военную активность стран-членов Альянса и РФ. Переговоры с Кремлем позволят предотвратить
возможную эскалацию в военной сфере и избежать "непредвиденных ситуаций",
убежден Столтенберг.
Ранее генеральный
секретарь НАТО Йенс Столтенберг выделил общие
черты в политике России и Беларуси. Он заявил, что обе страны подавляют
демократические протесты и оппозицию, а также используют кибератаки для
достижения своих целей.
Напомним, Украина все чаще заявляет о своем желании стать полноценным членом Европейского Союза и Североатлантического Альянса, но конкретных подвижек в этом направлении пока нет. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, проблема не только в медленных реформах, но и в позиции самих союзных объединений.
На фоне
продолжающейся российской агрессии в Украине и на ее границах официальный Киев
не понимает, почему саммит глав государств и правительств НАТО, который
запланирован на 14 июня, будет проведен без участия Украины. "Комментарии"
узнали у экспертов, о
чём свидетельствует такое решение представителей Альянса и что должна понять для
себя Украина.
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