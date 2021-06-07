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Генсекретарь НАТО рассказал об отношениях с Россией

Отношения Североатлантического Альянса и России находятся на крайне низком дипломатическом уровне, но в НАТО продолжают призывать РФ к диалогу

сегодня, 10:10
Автор:

Наталья Некрасова

Североатлантический Альянс еще год назад пригласил Россию принять участие в заседании Совета НАТО, но до сих пор не получил положительного ответа на приглашение со стороны Кремля. Об этом рассказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Генсекретарь НАТО рассказал об отношениях с Россией

Йенс Столтенберг. Фото: Getty Images

Переговоры в формате "Совет НАТО — Россия" не проводились с июля 2019 года, хотя у Альянса с РФ много общих тем для обсуждения, отметил Столтенберг.

Также он сообщил, что отношения между НАТО и РФ сейчас находятся ниже уровня времен окончания "Холодной войны". При этом в Альянсе настаивают на диалоге с Кремлем "для преодоления напряженности".

Актуальными темами для переговоров с Россией генеральный секретарь НАТО считает военные маневры и военную активность стран-членов Альянса и РФ. Переговоры с Кремлем позволят предотвратить возможную эскалацию в военной сфере и избежать "непредвиденных ситуаций", убежден Столтенберг.

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выделил общие черты в политике России и Беларуси. Он заявил, что обе страны подавляют демократические протесты и оппозицию, а также используют кибератаки для достижения своих целей.

Напомним, Украина все чаще заявляет о своем желании стать полноценным членом Европейского Союза и Североатлантического Альянса, но конкретных подвижек в этом направлении пока нет. По мнению президента Украины Владимира Зеленского, проблема не только в медленных реформах, но и в позиции самих союзных объединений.

На фоне продолжающейся российской агрессии в Украине и на ее границах официальный Киев не понимает, почему саммит глав государств и правительств НАТО, который запланирован на 14 июня, будет проведен без участия Украины. "Комментарии" узнали у экспертов, о чём свидетельствует такое решение представителей Альянса и что должна понять для себя Украина.


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Источник: https://www.dw.com/ru/stoltenberg-priglasil-moskvu-na-zasedanie-soveta-nato-rossija/a-57797203
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