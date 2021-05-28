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Главная Новости Политика внешняя политика Чем похожи Беларусь и РФ - Генсек НАТО назвал общие черты стран
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Чем похожи Беларусь и РФ - Генсек НАТО назвал общие черты стран

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг выделил главные черты, присутствующие в политике России и Беларуси

сегодня, 09:31
Автор:

Кириєнко Анна

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг назвал главные общие черты двух стран — Беларуси и России. Сделал он это во время визита в Португалию.

Чем похожи Беларусь и РФ - Генсек НАТО назвал общие черты стран

Генсек НАТО назвал общие черты Беларуси и РФ. Фото: rbk.ru

Йенс Столтенберг убежден, что две страны похожи подавлением демократических процессов. Прежде всего по словам политика, Беларусь и Россия подавляют демократические протесты и оппозицию, а также используют кибератаки.

Генеральный секретарь призывает НАТО принять этот факт серьезно, поскольку эти пункты полностью неприемлемы для ценностей Альянса.

Кроме того, пользуясь случаем пребывания в Португалии генерального секретаря НАТО, Союз украинцев в Португалии, как составляющая организация Всемирного конгресса украинцев, обратилась к Йенсу Столтенбергу с письмом об ускорении работы по предоставлению Плана действий по членству (ПДЧ) для Украины.

В письме Союз украинцев в Португалии, которая представляет значительную иностранную общину страны, поблагодарила Столтенберга за твердую устойчивость к Украине в защите ее суверенитета и территориальной целостности.

Напомним, что по информации генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга, Кремль все еще не отвел войска, как обещал ранее. Столтенберг уверяет, что Россия продолжает свою агрессивную политику в отношении Украины. Об этом свидетельствует наличие военной техники и личного состава в западных регионах РФ в опасной близости к оккупированному Донбассу. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

Также сайт "Комментарии" ранее сообщал, сколько украинцев поддерживают вступление в НАТО. Социологические опросы Международного республиканского института можно узнать здесь.


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Источник: https://www.nato.int/cps/en/natohq/opinions_184226.htm?selectedLocale=en
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