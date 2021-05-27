Саммит НАТО: почему не приглашают Украину

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что на фоне продолжающейся российской агрессии в Украине и на ее границах, Киев не понимает, как саммит глав государств и правительств НАТО пройдет 14 июня без участия Украины. "Комментарии" узнали у экспертов, о чём говорит такое решение представителей Альянса и что должна понять для себя Украина.

Украина и НАТО. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Действующая украинская власть вела и ведет себя крайне противоречиво, не последовательно"

Ветеран внешней разведки, генерал-лейтенант Василий Богдан напоминает, что мы находимся накануне важнейших международных мероприятий – в середине июня пройдут саммиты "Большой семерки", ЕС-США и НАТО.

"Лидеры ведущих стран мира будут пытаться скорректировать свои действия касательно новой стратегии противоборства угрозам, рисками, вызовам относительно агрессивного поведения РФ, усиления Китая, кибератак, изменений климата. Надеемся, поднимут вопросы, связанные с агрессией России против Украины, с ситуацией в Беларуси. Важно, чтобы коллективных Запад начал реагировать на это и способствовал разрядке международного напряжения. Потому что есть угроза Третьей мировой войны", — предостерегает генерал.

По его мнению, вопрос неучастия Украины в саммите НАТО связан как с позицией Запада, так и с поведением украинской власти.

"Думаю, определенные выводы были сделаны после визита 6 мая в Киев госсекретаря США Энтони Блинкена и его заместителя Виктории Нуланд. По его итогам последовал доклад президенту США Джо Байдену. И это стал индикатором, который привел к не приглашению Украины на саммит НАТО, а также к тому, что Штаты смягчили меры по отношению к "Северному потоку-2". Дело в том, что действующая украинская власть вела и ведет себя крайне противоречиво, не последовательно. Сначала мы слышали от ее представителей высказывания в стиле "НАТО и ЕС нам сейчас не ко времени, Украине еще нужно многое сделать, ПДЧ нам не надо". Но после того, как стало ясно, что РФ не пойдет ни на какие уступки, что урегулировать ситуацию на Донбассе Кремль согласен только на своих условиях (капитуляция Украины, создание террористических анклавов, которые будут влиять на внешнюю и внутреннюю политику, возвращая нас под влияние РФ), после смены американской администрации, зазвучали другие тезисы. И в НАТО мы активно идем, и ПДЧ нам нужен, и так далее. И вот этот противоречивый и даже несколько истеричный стиль в поведении украинских властей посеял определенные сомнения у представителей коллективного Запада", — считает Василий Богдан.

В частности, поэтому Украину не пригласили на саммит НАТО, уверен он. Решили обговаривать важные вопросы с теми, кто реально влияет на ситуацию.

"Заявление министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, как мне кажется, выглядит неуместным, учитывая, что ранее Украина не настаивала на своем участии в данном саммите. Вот этот непоследовательный, непрофессиональный, дилетантский подход к внешнеполитической деятельности нашего государства и привод к таким дипломатическим провалам, которые мы сейчас наблюдаем. Нужны существенные корректировки, — отмечает генерал. – В том числе, прекратить минимизировать роль МИД, дипломатического корпуса, функции которого передали главе президентской канцелярии – Андрею Ермаку. Украинская власть должна сделать выводы и начать действовать так, чтобы к ней было доверие со стороны международных партнеров. Чтобы они чувствовали, что наша страна – надежный союзник, что на нее можно положиться как на серьезного партнера на восточном фланге НАТО".

"Украину могли бы пригласить на саммит НАТО как наблюдателя"

Эксперт Украинского института политики Валентин Гайдай признался, что частично разделяет непонимание главы МИД.

"В условиях последних событий – стягивания российских войск к украинским границам, игры мускулами, определенной эскалации на Донбассе, Украину могли бы пригласить на саммит НАТО как наблюдателя. С другой стороны, мы постоянно сотрудничаем с отдельными странами членами Альянса, в том числе в военной сфере. И этот блок не обязан нас приглашать на сугубо внутренние саммиты", — размышляет эксперт.

В то же время, отмечает Валентин Гайдай, необходимо отметить, что подобное игнорирование Украины является определенным маркером.

"Эта ситуация в очередной раз свидетельствует, что "украинский кейс" не является для Запада приоритетным. Можно вспомнить недавний визит госсекретаря США Блинкена в Киев, в ходе которого американская делегация четко дала понять, что вопрос вступления Украины в НАТО в обозримом будущем подниматься не будет. Запад всё больше дистанцируется от украинской проблематики, а его поддержка даже декларативная, становится всё слабее", — считает Валентин Гайдай.

Ранее в НАТО сообщили, отвела ли РФ свои войска от границы с Украиной.

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