Если «Северный поток-2» запустят, это будет значить проигрыш Украины, — эксперт

Тема запуска скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии" насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический аналитик Павел Нусс.



США и Германия договорились насчет "Северного потока-2". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

По мнению эксперта, если Украину поставят перед фактом, что газопровод все-таки будет достроен даже под какие-то политико-экономические гарантии, это будет означать проигрыш нашей страны. А также — проигрыш самого Владимира Зеленского. Нусс говорит, что в отличии от Петра Порошенка, который яро боролся против "Северного потока-2", нынешний президент больше обращал внимание на противников внутри страны.

"Эту слабость почувствовал Путин, и именно после победы Зеленского достройка газопровода резко ускорилась, хотя Порошенко и его политико-дипломатической борьбе удалось приостановить этот абсолютный антиукраинский путинский проект. Напомню, стартовал проект в 2016 году. К концу президентской каденции Порошенко Путину удалось построить лишь 37% "трубы", — подчеркнул Павел Нусс.

При этом он обращает внимание, что меньше, чем через год после вступления в должность Владимира Зеленского, СП-2 был готов на 90%. О строительстве 2230 км сообщалось в декабре 2019 года, говорит политический аналитик.

По мнению Павла Нусса, августовская встреча Зеленского с Джозефом Байденом очень важна для Украины. Однако для борьбы против российского газопровода ждать поездки в США не надо.

"Нужно бороться и переубеждать уже сегодня, — говорит эксперт. — Если же Зеленский "капитулировал" в этой борьбе за энергонезависимость Украины и национальную безопасность, это означает, что проект достройки "трубы Путина" был заранее согласован с ОП. А здесь уже речь может идти об акте государственной измены".

Политический аналитик говорит, что и президент, и парламент сейчас должны "трубить" во все стороны, дабы заиметь дополнительную поддержку со стороны иностранных партнеров. При этом Нусс говорит, что абсолютно согласен с позицией Константина Елисеева, экс-дипсоветника Петра Порошенко.

"…Ничего не решено, пока не достроено последнюю 12-метровую секцию СП-2. Никакой газ не пойдет "трубой Путина", пока ее не сертифицируют. Ничего не согласовано, пока Киев через активную и действенную, а не пиар-дипломатию, будет бороться, привлекая на свою сторону коалиции единомышленников. Не молчите", — цитирует Нусс Елисеева, подытоживая.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, как, по мнению экспертов, немецко-американская договоренность о российском газопроводе может повлиять на будущее Украины. Подробности — в нашем материале.

Также на портале вы можете узнать о том, будет ли наша страна продолжать участие в транзите российского газа.

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