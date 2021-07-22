Если «Северный поток-2» запустят, это будет значить проигрыш Украины, — эксперт

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Вечканова Елена
Тема запуска
скандального российского газопровода "Северный поток-2" активизировалась в
последние несколько дней. Это и не удивительно, ведь Германия и Соединенные Штаты наконец-то пришли к консенсусу в этом вопросе. Своим мнением с порталом "Комментарии"
насчет вероятного окончания строительства СП-2 поделился блогер и политический
аналитик Павел Нусс.
США и Германия договорились насчет "Северного потока-2". Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
По мнению
эксперта, если Украину поставят перед фактом, что газопровод все-таки будет
достроен даже под какие-то политико-экономические гарантии, это будет означать
проигрыш нашей страны. А также — проигрыш самого Владимира Зеленского. Нусс
говорит, что в отличии от Петра Порошенка, который яро боролся против "Северного
потока-2", нынешний президент больше обращал внимание на противников внутри
страны.
При этом он
обращает внимание, что меньше, чем через год после вступления в должность Владимира
Зеленского, СП-2 был готов на 90%. О строительстве 2230 км сообщалось в декабре
2019 года, говорит политический аналитик.
По мнению Павла
Нусса, августовская встреча Зеленского с Джозефом Байденом очень важна для Украины. Однако для борьбы
против российского газопровода ждать поездки в США не надо.
Политический аналитик
говорит, что и президент, и парламент сейчас должны "трубить" во все стороны,
дабы заиметь дополнительную поддержку со стороны иностранных партнеров. При
этом Нусс говорит, что абсолютно согласен с позицией Константина Елисеева, экс-дипсоветника
Петра Порошенко.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, как, по мнению экспертов, немецко-американская договоренность о российском газопроводе может повлиять на будущее Украины. Подробности — в нашем материале.
Также на портале
вы можете узнать о том, будет ли наша страна продолжать участие в транзите российского газа.
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