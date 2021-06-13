"Северный поток-2": будет ли Украина участвовать в транзите российского газа

Канцлер Германии Ангела Меркель в субботу, 12 июня, на полях саммита Большой семерки (G7), что проходит на английском курорте Карбис-Бэй в графстве Корнуолл, провела первую очную встречу с президентом США Джо Байденом. Среди прочих тем, поднимали и "больной" вопрос "Северного потока-2" (СП-2), отметив, что Украина и в дальнейшем должна участвовать в транзите российского газа в Европу.

"Северный поток-2". Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

До чего стороны (включая РФ) могут договориться в итоге? Что важно понять (делать) нашей стране? На эти вопросу порталу "Комментарии" ответили эксперты.

В Украине на самом деле всё еще мечтают, что "потока" не будет

Руководитель "Агентства международных исследований" Игорь Соловей считает, что обсуждение темы СП-2 Байденом и Меркель – это сигнал официальному Киеву, что надо перестать полагаться на "авось". Но то, что кто-то за наше государство сделает что-то лучше, чем мы сами можем добиться.

"Сейчас в Украине все, кому не лень, комментируют ситуацию вокруг СП-2. Подыскивают хлесткие синонимы, как бы его (и не только его) обозвать. Но на самом деле всё еще мечтают, что "потока" не будет. И при этом ничего не делают, — подчеркивает Игорь Соловей. — В нашей стране до сих пор никто эту тему не ведет и не отвечает за нее. К сожалению".

По мнению эксперта, украинская власть должна, наконец, сформулировать свою четкую переговорную позицию, назначить переговорную команду и начать одним голосом продвигать эту позицию в общении с Берлином, Вашингтоном и, если нужно, с РФ.

Игорь Соловей уверен, что речь должна идти о:

- сохранении транзита российского газа в Европу по территории Украины;

- стратегических миллиардных инвестициях в возобновляемую энергетику Украины;

- гарантиях безопасности Украине от российских посягательств.

Украина придет к тому, что будет покупать сжиженный газ, к примеру, через Польшу

Глава Украинского аналитического центра, экономист Александр Охрименко уверен, что будут и СП-2 (выгодный в данный момент Германии и РФ), и транзит через Украину, и соблюдение интересов американской стороны.

"США убеждают Германию, чтобы та покупала у них сейчас больше сжиженного газа. В будущем — еще больше. По этой причине СП-2 со временем будет не нужен абсолютно. И Путин это прекрасно знает. Проект ведь больше политический, чем экономический, — подчеркивает эксперт. — Что касается Украины – часть транзита точно будет. Германия и США возьмут на себя соответствующие обязательства. И заставят взять аналогичные Россию, которая вынуждена будет гарантировать минимальный объем транзита через Украину. При этом важно понимать, что у нас потребление газа уже уменьшается. Да, будем часть покупать типа по реверсу у РФ. Но доля такого газа в общем его импорте продолжит уменьшаться".

По мнению Александра Охрименко, со временем всё уладится, шум вокруг СП-2 утихнет.

"Ни о каком сворачивании "обидевшейся" Украины с евроинтеграционного курса речи, конечно, не идет. Никто никого и ничего не "сливал". На сегодняшний день независимо от того, будет СП-2 или нет, мир меняется. Больше покупают сжиженного газа. И будут покупать еще больше, — прогнозирует экономист. — Он, значит, дешевле, чем трубный. Сжиженным газом торгуют уже более 10 стран мира. "Прелесть" в том, что вы не привязаны к трубе. Поскольку это рынок, можно купить у разных стран, по разной цене".

Эксперт отмечает, что сейчас Европа потребляет в среднем 30% сжиженного газа, а 70% — трубного. При том, что еще недавно трубный занимал 100%.

"Есть прогноз, что через 10-15 лет доля сжиженного будет уже 70%. У трубного недостаток – ты привязан к поставщикам, которые тебе "выкручивают" руки. А сжиженный – и привязки нет, и обходится дешевле. Украина придет к тому, что будет покупать сжиженный газ, к примеру, через Польшу. Плюс и в экономическом смысле, и в смысле диверсификации", — поясняет Александр Охрименко.

Ранее портал "Комментарии" писал, сколько потеряет Украина от остановки транзита газа из РФ.





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