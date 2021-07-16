Переговоры Байдена и Меркель: какие новые договоренности появились касательно «Северного потока-2»

BTC/USD
31432.83
ETH/USD
1871.51
LTC/USD
122.79
USD/UAH
27.45
EUR/UAH
32.40
RUB/UAH
0.38
Рубрики
МЕНЮ
Татьяна Веремеева
Президент США Джо Байден заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель
договорились, что не позволят России использовать спорный газопровод "Северный
поток-2" для угрозы своим соседям на фоне стремления ограничить геополитическое
влияние Кремля. Об этом пишеь Bloomberg.
Байден и Меркель не смогли прийти к согласию касательно "Северного потока-2"
Но лидеры США и Германии признали, что разногласия по этому проекту
сохраняются, и критики говорят, что это может ослабить российские рычаги
влияния и навредить Украине, снизив транзитные сборы, которые она взимает с
газа, поступающего в Европу.
"Мы пришли к разным оценкам того, что влечет за собой этот проект, –
сказала Меркель. – Наша идея заключается и остается в том, что Украина остается
транзитной страной для природного газа, что Украина, как и любая другая страна
в мире, имеет право на территориальный суверенитет, и именно поэтому мы
вступили в эту сделку".
США пытались, но не смогли остановить спорный газопровод. Штаты уже давно
выступают против "Северного потока-2", который они считают угрозой европейской
энергетической независимости, и ввели многочисленные санкции против тех, кто
участвует в этом проекте. Германия продолжает поддерживать газопровод, который,
по ее словам, расширяет ассортимент поставок топлива.
"Я вновь выразил свою озабоченность по поводу "Северного потока-2", канцлер
Меркель и я абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволить
использовать энергетику в качестве оружия для принуждения или угрозы своим
соседям", – сказал Байден.
Чиновники Белого дома ранее указывали, что Байден, как ожидается, снова
поднимет озабоченность по поводу трубопровода стоимостью 11 миллиардов
долларов, оператор которого рассчитывает завершить проект к концу следующего
месяца.
Администрация Байдена в мае отказалась от санкций, которые ударят по
компании и ее главе, что, по словам США, даст время для переговоров о
дипломатическом решении, чтобы компенсировать то, что официальные лица описали
как негативные последствия проекта.
“Мой взгляд на” Северный поток-2 "известен уже давно", — сказал
Байден. “Хорошие друзья могут disagree.by к тому времени, когда я стал
президентом, она была завершена на 90%, и введение санкций, казалось, не имело
никакого смысла”.
Республиканские законодатели раскритиковали Белый дом за отказ, заявив, что
проект предоставляет Кремлю рычаги влияния в Европе. Критики говорят, что
трубопровод может позволить Москве перекрыть потоки природного газа через
Украину после ряда действий, включая аннексию Крыма, которые дестабилизировали
соседа России.
Следующий доклад администрации Конгрессу о трубопроводе должен быть
представлен в середине августа, хотя, по-видимому, среди законодателей нет
достаточной поддержки, чтобы отменить решение Байдена о санкциях.
Ранее "Комментарии" писали, будет
ли Украина участвовать в транзите российского газа.
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!
Обусуждения
Новости