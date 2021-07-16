Переговоры Байдена и Меркель: какие новые договоренности появились касательно «Северного потока-2»

Президент США Джо Байден заявил, что он и канцлер Германии Ангела Меркель договорились, что не позволят России использовать спорный газопровод "Северный поток-2" для угрозы своим соседям на фоне стремления ограничить геополитическое влияние Кремля. Об этом пишеь Bloomberg.



Байден и Меркель не смогли прийти к согласию касательно "Северного потока-2"

Но лидеры США и Германии признали, что разногласия по этому проекту сохраняются, и критики говорят, что это может ослабить российские рычаги влияния и навредить Украине, снизив транзитные сборы, которые она взимает с газа, поступающего в Европу.

"Мы пришли к разным оценкам того, что влечет за собой этот проект, – сказала Меркель. – Наша идея заключается и остается в том, что Украина остается транзитной страной для природного газа, что Украина, как и любая другая страна в мире, имеет право на территориальный суверенитет, и именно поэтому мы вступили в эту сделку".

США пытались, но не смогли остановить спорный газопровод. Штаты уже давно выступают против "Северного потока-2", который они считают угрозой европейской энергетической независимости, и ввели многочисленные санкции против тех, кто участвует в этом проекте. Германия продолжает поддерживать газопровод, который, по ее словам, расширяет ассортимент поставок топлива.

"Я вновь выразил свою озабоченность по поводу "Северного потока-2", канцлер Меркель и я абсолютно едины в нашем убеждении, что России нельзя позволить использовать энергетику в качестве оружия для принуждения или угрозы своим соседям", – сказал Байден.

Чиновники Белого дома ранее указывали, что Байден, как ожидается, снова поднимет озабоченность по поводу трубопровода стоимостью 11 миллиардов долларов, оператор которого рассчитывает завершить проект к концу следующего месяца.

Администрация Байдена в мае отказалась от санкций, которые ударят по компании и ее главе, что, по словам США, даст время для переговоров о дипломатическом решении, чтобы компенсировать то, что официальные лица описали как негативные последствия проекта.

“Мой взгляд на” Северный поток-2 "известен уже давно", — сказал Байден. “Хорошие друзья могут disagree.by к тому времени, когда я стал президентом, она была завершена на 90%, и введение санкций, казалось, не имело никакого смысла”.

Республиканские законодатели раскритиковали Белый дом за отказ, заявив, что проект предоставляет Кремлю рычаги влияния в Европе. Критики говорят, что трубопровод может позволить Москве перекрыть потоки природного газа через Украину после ряда действий, включая аннексию Крыма, которые дестабилизировали соседа России.

Следующий доклад администрации Конгрессу о трубопроводе должен быть представлен в середине августа, хотя, по-видимому, среди законодателей нет достаточной поддержки, чтобы отменить решение Байдена о санкциях.

Ранее "Комментарии" писали, будет ли Украина участвовать в транзите российского газа.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!