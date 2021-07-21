Запуск «Северного потока-2»: как договоренность США и Германии повлияет на Украину

Зарубежные СМИ сообщают, что американские и немецкие политики, вероятно, пришли
к соглашению, позволяющему закончить строительство российского газопровода "Северный
поток-2". Отмечается, что Германия якобы должна поддерживать Украину в дальнейших
энергетических проектах. Также эту страну обязывают
настоять на продлении транзита российского газа через Украину после окончания
нынешнего соглашений в 2024 году — на еще 10 лет.
"Северный поток-2" наверняка будет достроен. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк
"Комментарии" попросили экспертов оценить
происходящее и рассказать, какие выводы можно сделать из ситуации с СП-2.
Журналисты узнавали, могла ли Украина выиграть в этом битве или хотя бы выйти
из нее с лучшим результатом.
"Украине не стоит рассчитывать на получение
серьезных компенсаций"
Специалист по госполитике в
топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), доктор наук по государственному
управлению Геннадий Рябцев обращает внимание, что в документах, обнародованых
по результатам встречи президента США Байдена и канцлера ФРГ Меркель (активно
обсуждавших вопросы, связанные с "Северным потоком-2"), Украина упоминается
лишь один раз. А именно — в дополнительном документе, посвященном вопросам
энергетики и противодействию климатическим изменениям.
"Стороны обязуются поддерживать Украину в
реализации ее энергетических программ. При этом никакой конкретики, никаких
сумм (компенсаций), о которых писала недавно западная пресса, не упомянуто.
Хотя тот же The Wall Street Journal и агентство Bloomberg называли суммы помощи Украине, о которых якобы шел разговор во время
встречи американского и немецкого лидеров. Речь также якобы шла о создании в
Киеве Офиса спецпредставителя Германии по энергетической безопасности. На
энергетическую же безопасность Украины, по некоторым данным, намерены направить
около 1 млрд долларов инвестиций", — отмечает Геннадий Рябцев.
По его словам, настораживают намеки
американской администрации на то, чтобы украинская сторона не высказывала
своего негативного отношения к результатам переговоров и соглашения, судя по
всему, заключенному между официальными Вашингтоном и Берлином в рамках СП-2.
"То есть, можно сделать выводы, что СП-2 будет
не только достроен, но и запущен. При этом Украине не стоит рассчитывать на
получение серьезных компенсаций, за исключением вышеназванных, а также —
гипотетических санкций против РФ в том случае, если энергоносители будут
использованы ей в качестве политического оружия. Что доказать довольно сложно",
— подчеркивает Геннадий Рябцев.
"Слабо верится в готовность Берлина заставить
Москву подписывать выгодные для Украины условия соглашения"
Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает: надежды на то, что СП-2 не будет
построен, что это мертворожденный проект, не оправдались.
"Уже известно, что достигнуты договоренности
между США (изначально одним из главных противников данного проекта) и Германией.
Это свидетельствует о том, что РФ удается с помощью различных механизмов
(законных и нет, включая подкуп, шантаж и так далее) убеждать другие державы
сотрудничать с ней. И они идут на это, поставив те или иные выгоды выше
демократических ценностей, территориальной безопасности и энергетической
независимости", — говорит политолог.
По его мнению, в договоренностях между США и
Германией касательно СП-2 должны быть прописаны безопасностные моменты
касательно Украины. Ведь мы остаемся важной частью Европы, в том числе в
ракурсе сдерживания российской агрессии.
"Учесть украинские интересы важно и в
контексте наших европейских, евроатлантических устремлений, — акцентирует
Максим Джигун. — В то же время, мы должны понимать, что декларативность таких
обязательств со стороны Германии куда больше, нежели реальный контекст. Слабо
верится в готовность Берлина заставить Москву подписывать на выгодных для
Украины условиях соглашения о транзите российского газа по нашей территории".
К тому же, по словам эксперта, Германия и начинала
проект СП-2, чтобы избавиться от необходимости покупать газ, идущий транзитом через
Украину.
"А то, как Запад помогает нам в сфере безопасности,
мы знаем на печальном примере 2014 года, — говорит специалист. — На уровне
заявлений, связанных с российской агрессией, всё звучало и звучит достаточно
серьезно и убедительно, а на практике реализуется далеко не так".
Эксперт отмечает, что США ослабили давление на
СП-2 из-за желания Байдена укрепить союз между США и ЕС. И иметь в Европе
скорее друзей, чем оппонентов, как было при Трампе.
"При этом следует понимать, что соглашение по
СП-2 между США и Германией не означает, что Штаты рады этому проекту. Они будут
продолжать бороться с ним на разных уровнях, понимая его опасность. Но бороться,
имея хорошие отношения с ФРГ, а не наоборот. Так что дискуссии еще будут
продолжены, как и поиск возможностей ограничить влияние СП-2", — прогнозирует Максим
Джигун.
Политолог считает, что Украина вряд ли могла
бы выиграть в этой битве. Ведь мы не являемся глобальным геополитическим
игроком. Не можем диктовать свои правила игры для тех же РФ и Германии.
"Но мы могли использовать свои ситуативные преимущества
и возможности, чтобы переубедить Европу касательно СП-2. Очевидно, делали мы
для этого недостаточно, что и продемонстрировала встреча Зеленского с Меркель
12 июля. Президент Украины звучал более в ультимативной манере, чем в дружелюбной.
Что пагубно отразится на его позициях за границей, а также вообще на уровне
поддержки нашей страны", — предупреждает Джигун.
По мнению эксперта, с Меркель следовало говорить
не об остановке строительства СП-2 (это уже практически нереально), а о том,
чтобы наши интересы были учтены в большей мере, чем их учитывают сейчас. Тогда,
возможно, удалось бы получить более серьезные гарантии от Германии напрямую. А
не абстрактные, да еще и при посредничестве США.
"Но имеем, что имеем... — резюмирует Максим
Джигун. — Еще есть потенциальная встреча Зеленского и Байдена, во время которой
президент Украины может в более мягкой, не ультимативной форме, предложить
вариант выхода из ситуации, попросив о помощи США в данном вопросе. Это могло
бы чуть улучшить наши позиции".
Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что может изменить для Украины в контексте запуска СП-2 визит представителя американского Госдепартамента. Подробности — в нашем материале.
Также на портале вы можете узнать, какие новые договоренности насчет российского газопровода заключили Байден и Меркель и как это оценивают украинские эксперты.
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