Запуск «Северного потока-2»: как договоренность США и Германии повлияет на Украину

Зарубежные СМИ сообщают, что американские и немецкие политики, вероятно, пришли к соглашению, позволяющему закончить строительство российского газопровода "Северный поток-2". Отмечается, что Германия якобы должна поддерживать Украину в дальнейших энергетических проектах. Также эту страну обязывают настоять на продлении транзита российского газа через Украину после окончания нынешнего соглашений в 2024 году — на еще 10 лет.



"Северный поток-2" наверняка будет достроен. Коллаж: "Комментарии" / Дмитрий Романюк

"Комментарии" попросили экспертов оценить происходящее и рассказать, какие выводы можно сделать из ситуации с СП-2. Журналисты узнавали, могла ли Украина выиграть в этом битве или хотя бы выйти из нее с лучшим результатом.

"Украине не стоит рассчитывать на получение серьезных компенсаций"

Специалист по госполитике в топливно-энергетическом комплексе (ТЭК), доктор наук по государственному управлению Геннадий Рябцев обращает внимание, что в документах, обнародованых по результатам встречи президента США Байдена и канцлера ФРГ Меркель (активно обсуждавших вопросы, связанные с "Северным потоком-2"), Украина упоминается лишь один раз. А именно — в дополнительном документе, посвященном вопросам энергетики и противодействию климатическим изменениям.

"Стороны обязуются поддерживать Украину в реализации ее энергетических программ. При этом никакой конкретики, никаких сумм (компенсаций), о которых писала недавно западная пресса, не упомянуто. Хотя тот же The Wall Street Journal и агентство Bloomberg называли суммы помощи Украине, о которых якобы шел разговор во время встречи американского и немецкого лидеров. Речь также якобы шла о создании в Киеве Офиса спецпредставителя Германии по энергетической безопасности. На энергетическую же безопасность Украины, по некоторым данным, намерены направить около 1 млрд долларов инвестиций", — отмечает Геннадий Рябцев.

По его словам, настораживают намеки американской администрации на то, чтобы украинская сторона не высказывала своего негативного отношения к результатам переговоров и соглашения, судя по всему, заключенному между официальными Вашингтоном и Берлином в рамках СП-2.

"То есть, можно сделать выводы, что СП-2 будет не только достроен, но и запущен. При этом Украине не стоит рассчитывать на получение серьезных компенсаций, за исключением вышеназванных, а также — гипотетических санкций против РФ в том случае, если энергоносители будут использованы ей в качестве политического оружия. Что доказать довольно сложно", — подчеркивает Геннадий Рябцев.

"Слабо верится в готовность Берлина заставить Москву подписывать выгодные для Украины условия соглашения"

Политолог, сооснователь консалтинговой компании Good Politics Максим Джигун отмечает: надежды на то, что СП-2 не будет построен, что это мертворожденный проект, не оправдались.

"Уже известно, что достигнуты договоренности между США (изначально одним из главных противников данного проекта) и Германией. Это свидетельствует о том, что РФ удается с помощью различных механизмов (законных и нет, включая подкуп, шантаж и так далее) убеждать другие державы сотрудничать с ней. И они идут на это, поставив те или иные выгоды выше демократических ценностей, территориальной безопасности и энергетической независимости", — говорит политолог.

По его мнению, в договоренностях между США и Германией касательно СП-2 должны быть прописаны безопасностные моменты касательно Украины. Ведь мы остаемся важной частью Европы, в том числе в ракурсе сдерживания российской агрессии.

"Учесть украинские интересы важно и в контексте наших европейских, евроатлантических устремлений, — акцентирует Максим Джигун. — В то же время, мы должны понимать, что декларативность таких обязательств со стороны Германии куда больше, нежели реальный контекст. Слабо верится в готовность Берлина заставить Москву подписывать на выгодных для Украины условиях соглашения о транзите российского газа по нашей территории".

К тому же, по словам эксперта, Германия и начинала проект СП-2, чтобы избавиться от необходимости покупать газ, идущий транзитом через Украину.

"А то, как Запад помогает нам в сфере безопасности, мы знаем на печальном примере 2014 года, — говорит специалист. — На уровне заявлений, связанных с российской агрессией, всё звучало и звучит достаточно серьезно и убедительно, а на практике реализуется далеко не так".

Эксперт отмечает, что США ослабили давление на СП-2 из-за желания Байдена укрепить союз между США и ЕС. И иметь в Европе скорее друзей, чем оппонентов, как было при Трампе.

"При этом следует понимать, что соглашение по СП-2 между США и Германией не означает, что Штаты рады этому проекту. Они будут продолжать бороться с ним на разных уровнях, понимая его опасность. Но бороться, имея хорошие отношения с ФРГ, а не наоборот. Так что дискуссии еще будут продолжены, как и поиск возможностей ограничить влияние СП-2", — прогнозирует Максим Джигун.

Политолог считает, что Украина вряд ли могла бы выиграть в этой битве. Ведь мы не являемся глобальным геополитическим игроком. Не можем диктовать свои правила игры для тех же РФ и Германии.

"Но мы могли использовать свои ситуативные преимущества и возможности, чтобы переубедить Европу касательно СП-2. Очевидно, делали мы для этого недостаточно, что и продемонстрировала встреча Зеленского с Меркель 12 июля. Президент Украины звучал более в ультимативной манере, чем в дружелюбной. Что пагубно отразится на его позициях за границей, а также вообще на уровне поддержки нашей страны", — предупреждает Джигун.

По мнению эксперта, с Меркель следовало говорить не об остановке строительства СП-2 (это уже практически нереально), а о том, чтобы наши интересы были учтены в большей мере, чем их учитывают сейчас. Тогда, возможно, удалось бы получить более серьезные гарантии от Германии напрямую. А не абстрактные, да еще и при посредничестве США.

"Но имеем, что имеем... — резюмирует Максим Джигун. — Еще есть потенциальная встреча Зеленского и Байдена, во время которой президент Украины может в более мягкой, не ультимативной форме, предложить вариант выхода из ситуации, попросив о помощи США в данном вопросе. Это могло бы чуть улучшить наши позиции".

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что может изменить для Украины в контексте запуска СП-2 визит представителя американского Госдепартамента. Подробности — в нашем материале.

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