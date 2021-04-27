Еще один корабель военного флота РФ вышел в Черное море

Гвардейский ракетный крейсер "Москва" военно-морских сил РФ отправился на стрельбы в Черном море. Об этом заявили в пресс-службе Черноморского флота.

Черноморский флот РФ - фото из открытых источников

Российское военное руководство объясняет свои действия реакцией на отправку патрульного корабля США в черноморскую акваторию.

Также отмечается, что военный экипаж оккупантов отработает применения ракетного комплекса крейсера, имитируя стрельбы по условному противнику.

"В нескольких морских полигонах в акватории Черного моря экипаж проведет комплекс корабельных боевых учений и совместных маневров с кораблями Черноморского флота, вертолетами морской авиации и ПВО", — говорится в заявлении.

Напомним, что два десантных корабля Северного флота России продолжают оставаться вблизи Крымского полуострова.

К тому же 22 апреля 2021 года на Крымском полигоне Опук стартовали межвидовые учения армии РФ. Россияне заявили, что собираются задействовать около 1200 единиц техники и более 40 кораблей. Отдельные росЗМИ информировали о присутствии около 2000 российских десантников.

Интересно, что в одном из полевых лагерей, разбитых армией РФ вблизи города Богучар (Воронежская область), недавно возник серьезный пожар. Видео инцидента вы можете найти в нашем материале.

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