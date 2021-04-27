Еще один корабель военного флота РФ вышел в Черное море

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Данило Матюха
Гвардейский ракетный крейсер "Москва" военно-морских сил РФ отправился на стрельбы в Черном море. Об этом заявили в пресс-службе Черноморского флота.
Черноморский флот РФ - фото из открытых источников
Российское военное руководство объясняет свои действия реакцией на отправку патрульного корабля США в черноморскую акваторию.
Также отмечается, что военный экипаж оккупантов отработает применения ракетного комплекса крейсера, имитируя стрельбы по условному противнику.
Напомним, что два десантных корабля Северного флота России продолжают оставаться вблизи Крымского полуострова.
К тому же 22 апреля 2021 года на Крымском полигоне Опук стартовали межвидовые учения армии РФ. Россияне заявили, что собираются задействовать около 1200 единиц техники и более 40 кораблей. Отдельные росЗМИ информировали о присутствии около 2000 российских десантников.
Интересно, что в одном из полевых лагерей, разбитых армией РФ вблизи города Богучар (Воронежская область), недавно возник серьезный пожар. Видео инцидента вы можете найти в нашем материале.
Также "Комментарии" сообщали, каким образом Украина может ответить на внезапную атаку России со стороны Крымского полуострова. В правительстве считают, что армии РФ понадобится куда больше бойцов, чем она имеет сейчас. Подробности ищите в нашем материале.
Кроме того, на портале вы можете узнать, сколько жителей оккупированной части Донбасса получили российское гражданство за время войны.
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