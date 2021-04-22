logo
Русский Українська

BTC/USD

54237.31

ETH/USD

2506.09

LTC/USD

280.29

USD/UAH

28.17

EUR/UAH

33.85

RUB/UAH

0.38

lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика Бизнес Мир Общество Здоровье Стиль жизни HI-tech Спорт Звезды Мужчины Досье
MINI Украина АВТ Бавария Украина польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак
Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Спецпроекты
rating_icon

Comm:ratings
bezknopok

Без кнопок
Comm:franchise

Comm: franchise
Главная Новости Политика внешняя политика Резников пригрозил кровью российских солдат в случае атаки со стороны Крыма
commentss НОВОСТИ Все новости

Резников пригрозил кровью российских солдат в случае атаки со стороны Крыма

Министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий заявил, что наступление России со стороны Крыма обойдется ей очень дорого

сегодня, 13:05
Автор:

Гриниченко Дима

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в случае наступления России со стороны Крыма, будет пролито много крови российских солдат. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

Резников пригрозил кровью российских солдат в случае атаки со стороны Крыма

Войска РФ в Крыму. Фото: Google

По его словам, российские оккупанты не смогут получить воду в Крым, в том числе и силовым способом. Он отметил, что если россияне попытаются наступать со стороны Крыма для того, чтобы получить доступ к каналам, то прольется много крови российских солдат. 

Резников сказал, что для получения воды в оккупированных Крым нужно будет захватить половину Украины и дойти до Днепра, чтобы наполнять Северо-Крымский канал. Для атаки, по словам министра, России нужно намного больше людей, чем у нее есть сейчас.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились российские военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты критической инфраструктуры. 16 марта под дулами автоматов был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества. 

Через несколько дней президент России Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении Крыма" к территории РФ. После оккупации полуострова Украины перекрыла подачу пресной воды через Северо-Крымский канал. Согласно международным гуманитарным конвенциям, за обеспечение населения на оккупированных территориях полную ответственность несет страна-оккупант. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский поставил Путина в неудобное положение.

Читайте также о реакции Кремля на предложение Зеленского о встрече с Путиным на Донбассе. 


Источник: https://censor.net/ru/n3261308


Читайте Комментарии в Google News

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!


Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.pravda.com.ua/rus/news/2021/04/22/7291116/
Теги:
comments

Обусуждения

Харя Кришны

сегодня, 12:20

Для получения воды и территории нужно не много российских солдат, а несколько продажных украинских чиновников, вроде тех, которые сдали Крым и пытались сдать Донбасс.

comments.ua
comments.ua

Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!
МНЕНИЯ СТАТЬИ