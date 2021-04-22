Резников пригрозил кровью российских солдат в случае атаки со стороны Крыма

Вице-премьер и министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что в случае наступления России со стороны Крыма, будет пролито много крови российских солдат. Об этом он сообщил в интервью изданию "Украинская правда".

Войска РФ в Крыму. Фото: Google

По его словам, российские оккупанты не смогут получить воду в Крым, в том числе и силовым способом. Он отметил, что если россияне попытаются наступать со стороны Крыма для того, чтобы получить доступ к каналам, то прольется много крови российских солдат.

Резников сказал, что для получения воды в оккупированных Крым нужно будет захватить половину Украины и дойти до Днепра, чтобы наполнять Северо-Крымский канал. Для атаки, по словам министра, России нужно намного больше людей, чем у нее есть сейчас.

Справка: в феврале 2014 года на территории Крыма появились российские военные без опознавательных знаков, которые захватили здание крымского парламента, аэропорт в Симферополе и другие объекты критической инфраструктуры. 16 марта под дулами автоматов был проведен незаконный "референдум", который не признала Украина и страны-члены международного сообщества.

Через несколько дней президент России Владимир Путин, вопреки всем нормам международного права, подписал указ о "присоединении Крыма" к территории РФ. После оккупации полуострова Украины перекрыла подачу пресной воды через Северо-Крымский канал. Согласно международным гуманитарным конвенциям, за обеспечение населения на оккупированных территориях полную ответственность несет страна-оккупант.

Ранее "Комментарии" сообщали о том, что Зеленский поставил Путина в неудобное положение.

Читайте также о реакции Кремля на предложение Зеленского о встрече с Путиным на Донбассе.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!