Стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство

Российские политики не один раз угрожали Украине полноценной войной из-за якобы "защиты соотечественников", проживающих на Донбассе. Количество "граждан РФ" в ОРДЛО действительно стремительно выросло за последние семь лет войны. Однако, по словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, их паспорта носят формальный, а не правовой характер, сообщает "УП".



Российские паспорта в ОРДЛО получило больше 400 тысяч человек. Фото из открытых источников

Резников поясняет, что точное количество жителей Луганской и Донецкой областей, получивших российские паспорта, неизвестно. Все дело в отличии статистических данных, которые приходят из ОРДЛО, и последующей проверки их Украиной. Однако, как утверждает чиновник, не менее 400 тысяч жителей Донбасса таки получили российское гражданство.

При этом Алексей Резников подчеркивает, что подобная процедура носит лишь формальный характер. В большинстве паспортов, по его словам, отсутствует даже точная прописка на территории России.

Это связано с тем, что правительство РФ пытается держать дистанцию от конфликта на Донбассе, подчеркивая, что это "внутренний украинский конфликт". Якобы и российская делегация в ТКГ говорит, что ОРДЛО все еще является территорией Украины.

Резников уверен, что жители Донбасса, получившие паспорт РФ, не смогут даже пересечь границу с той же Россией без проблем. Документ, в котором отсутствует прописка, не имеет правовой силы. Поэтому такого "туриста" из ОРДЛО, считает политик, быстро отправят восвояси.

По мнению вице-премьера, официальная прописка существует лишь у представителей военной администрации пророссийских боевиков. Для примера Алексей Резников приводит представителей так называемых "Л-ДНР" в Трехсторонней контактной группе. Все эти лица якобы зарегистрированы в одном из сел Ленинградской области. Чиновник говорит, что, судя по всему, для них в РФ даже пожалели отдельных адресов — вроде как "поселили" всех в один дом.

И все же политик согласен с мнением, что раздача российских паспортов на Донбассе является опасной для Украины. Резников не отрицает, что россияне могут вторгнуться в Украину для якобы "защиты своих граждан". Однако пока подобные заявления он считает исключительно провокациями — ведь в России знают, что получат резкий ответ на свою агрессию от ВСУ.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что будет с жителями ОРДЛО, получившими паспорт РФ, после деоккупации Донбасса.

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