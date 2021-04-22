Стало известно, сколько жителей Донбасса получили российское гражданство

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Вечканова Елена
Российские
политики не один раз угрожали Украине полноценной войной из-за якобы "защиты
соотечественников", проживающих на Донбассе. Количество "граждан РФ" в ОРДЛО
действительно стремительно выросло за последние семь лет войны. Однако, по
словам украинского вице-премьера Алексея Резникова, их паспорта носят формальный,
а не правовой характер, сообщает "УП".
Российские паспорта в ОРДЛО получило больше 400 тысяч человек. Фото из открытых источников
Резников поясняет,
что точное количество жителей Луганской и Донецкой областей, получивших
российские паспорта, неизвестно. Все дело в отличии статистических данных,
которые приходят из ОРДЛО, и последующей проверки их Украиной. Однако, как
утверждает чиновник, не менее 400 тысяч жителей Донбасса таки получили
российское гражданство.
При этом Алексей
Резников подчеркивает, что подобная процедура носит лишь формальный характер. В
большинстве паспортов, по его словам, отсутствует даже точная прописка на
территории России.
Это связано с
тем, что правительство РФ пытается держать дистанцию от конфликта на Донбассе,
подчеркивая, что это "внутренний украинский конфликт". Якобы и российская
делегация в ТКГ говорит, что ОРДЛО все еще является территорией Украины.
Резников уверен,
что жители Донбасса, получившие паспорт РФ, не смогут даже пересечь границу с
той же Россией без проблем. Документ, в котором отсутствует прописка, не имеет
правовой силы. Поэтому такого "туриста" из ОРДЛО, считает политик, быстро
отправят восвояси.
По мнению
вице-премьера, официальная прописка существует лишь у представителей военной
администрации пророссийских боевиков. Для примера Алексей Резников приводит
представителей так называемых "Л-ДНР" в Трехсторонней контактной группе. Все
эти лица якобы зарегистрированы в одном из сел Ленинградской области. Чиновник
говорит, что, судя по всему, для них в РФ даже пожалели отдельных адресов —
вроде как "поселили" всех в один дом.
И все же политик согласен
с мнением, что раздача российских паспортов на Донбассе является опасной для
Украины. Резников не отрицает, что россияне могут вторгнуться в Украину для
якобы "защиты своих граждан". Однако пока подобные заявления он считает исключительно
провокациями — ведь в России знают, что получат резкий ответ на свою агрессию
от ВСУ.
Напомним, ранее "Комментарии"
сообщали, что будет с жителями ОРДЛО, получившими паспорт РФ, после деоккупации Донбасса.
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