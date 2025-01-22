Для Путина смертельна любая сделка с Трампом: откроется страшное

Любой исход любых переговоров между правителем РФ Владимиром Путиным и президентом США Дональдом Трампом станет доказательством подконтрольности россии Соединенным Штатам. Выяснится, что никакого "вставания с колен" при Путине не случилось. Такое мнение выразил получивший украинское гражданство российский публицист Александр Невзоров, передает портал "Комментарии".

Любая российская "победа" в Украине станет уступкой со стороны Трампа, считает Невзоров. Фото: пресс-служба Кремля

"Даже если Трамп вдруг расщедрится и швырнет Путину "небольшой, но сочный кусочек победы", упыря это не спасет. Для него любой вариант смертелен, ибо откроется "обман века". Выяснится, что кремлевский идол — врун, а суверенитета (у России) как не было, так и нет", — считает Невзоров.

Публицист полагает, что населению России станет понятно, что РФ не самостоятельна "даже в таком интимном вопросе, как геноцид и грабеж соседей". А это, по версии Невзоров, "основной инстинкт" и смысл существования России.

"Народец смекнет, что молнии, грозно ветвившиеся от кремлевских звезд — обычная бутафория, а железность путинской мордашки на "прямых линиях" — дешевый театр. Первыми взвоют патриоты, а за ними и обманутый обыватель. Тогда-то и начнется веселье", — прогнозирует Невзоров.

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине, и у страны будут большие проблемы (в самой РФ так не считают).

Эксперты полагают, что после неосмотрительных обещаний окончить войну быстро, Путин получил возможность шантажировать Трампа, поскольку у американца тикают часики, а главе Кремля спешить некуда и на уступки он не идет. Израильский журналист Сергей Ауслендер полагает, что встреч лидеров США и РФ в ближайшее время не будет, потому что Трампу нечего предложить Путину. Президент США подтвердил прогноз Ауслендера. 22 января он публично призвал Россию и Путина пойти на сделку и закончить войну, иначе РФ столкнется с єкономическим давлением.