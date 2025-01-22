Трамп поставил Путину жесткий ультиматум: чего потребовал лично от диктатора

Рубрики
МЕНЮ
Николай Лисицын
Президент США Дональд Трамп требует от российского правителя Владимира Путина как можно быстрее заключить сделку по Украине. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на заявление Трампа в соцсети Truth Social. Это первое адресное обращение президента США к Путину и России за три дня, ранее он давал только комментарии о своих возможных шагах по достижению мира.
Трамп поставил Путину ультиматум. Фото: Белый дом
Трамп пригрозил России новыми санкциями, если она не завершит войну против Украины.
"Если мы не заключим соглашение, и в ближайшее время у меня не будет другого выбора, кроме как наложить высокие налоги, тарифы и санкции на все, что Россия продает США и другим странам-участникам", — сказал он.
Трамп оговорился, что "не хочет вредить России и любит российский народ". Он также упомянул свои "очень хорошие отношения" с главой Кремля Путиным. Однако, президент США заявил, что если РФ и Путин не пойдут ему навстречу и не заключат сделку, время которой пришло, "станет только хуже". Трамп еще раз повторил, что война между Украиной и РФ не должна была начинаться.
"Учитывая все это, я хочу оказать России, чья экономика терпит крах, и президенту Путину очень большую услугу. Пойдите на соглашение сейчас и прекратите эту нелепую войну! Мы можем сделать это легким или трудным путем — и легкий путь всегда лучше. Пришло время "заключить сделку", — добавил президент США.
Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине, и у страны будут большие проблемы (в самой РФ так не считают).
Эксперты полагают, что после неосмотрительных обещаний окончить войну быстро, Путин получил возможность шантажировать Трампа, поскольку у американца тикают часики, а главе Кремля спешить некуда и на уступки он не идет. Израильский журналист Сергей Ауслендер полагает, что встреч лидеров США и РФ в ближайшее время не будет, потому что Трампу нечего предложить Путину.
Новости