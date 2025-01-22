У Трампа есть только один шанс против Путина: больше предложить нечего

Сделка по Украине между президентом США Дональдом Трампом и российским правителем Владимиром Путиным на сегодняшний день маловероятна. Американскому лидеру нечего предложить России, а угрожать Путину силой или войной — это мало похоже на Трампа. Об этом пишет портал "Комментарии" со ссылкой на телеканал Киев24, в эфире которого такое мнение выразил израильский журналист Сергей Ауслендер.

Путин сейчас не заинтересован в сделке с Трампом, поэтому все разговоры о прекращении войны - информационный шум. Фото: пресс-служба Кремля

Журналист указал, что у главы Кремля сейчас есть прогресс на фронте, деньги и люди, чтобы воевать. В картине мира Путина, следовательно, у него "все хорошо". Он, как следствие, не заинтересован в переговорах. В этих условиях "Трамп вряд ли сможет предложить Путину что-нибудь, чего у него нет". Поэтому и встречи глав государств ожидать не приходится, потому что она не даст результата.

Единственное, что может сделать американский президент – это обвалить цены на нефть.

"Процесс не быстрый. Поэтому подозреваю, что все эти разговоры о разговоре Путина и Трампа будут поддерживать интерес к возможному соглашению, но не больше. Встреча возможна только когда решение уже готово", — полагает Ауслендер.

Как писал портал "Комментарии", в Кремле ждут "большого гостя" из США в Москве ко Дню Победы. Россия будет отмечать 80-летие победы в Великой отечественной войне, и Путин может к юбилею сделать заявление о некоей "победе" в Украине. Источник, близкий к Кремлю, не уточнил, кем может быть официальное лицо из Штатов, но сказал, что приезд Трампа "был бы фантастическим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля. Эксперты полагают, что после неосмотрительных обещаний окончить войну быстро, Путин получил возможность шантажировать Трампа, поскольку у американца тикают часики, а главе Кремля спешить некуда и на уступки он не идет. "Комментарии" писали, что незадолго до инаугурации Путин поздравил Трампа. В том числе он обрисовал, как видит решение по Украине. По мнению правителя РФ, необходимо "не краткое перемирие, ни какая-то передышка" для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе "законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Он утонил, что Кремль при этом будет "бороться за интересы России, за интересы российского народа". Однако лицо Путина во время оглашения его поздравлений 47-му президенту США Дональду Трампу выдает скрытую тревогу диктатора. Вероятно, он предчувствует, что новый лидер США будет более жестко вести дела с Кремлем, полагает Александр Невзоров.