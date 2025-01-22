В СНБО резко высказались о Путине и предрекают распад России

Российский правитель Владимир Путин постарается воевать в течение 2025 года и одновременно торговаться с США. По мнению руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко, которого цитирует портал "Комментарии", глава Кремля действует сейчас "на грани идиотизма". Расплатой за его тактику будет распад РФ.

Путин, продолжая войну в Украине, проедает будущее России, которая в течение 50 лет развалится, пророчат в ЦПД СНБО. Фото: пресс-служба Кремля

Коваленко удивлен тем, что Путин продолжает ставить какие-то условия по поводу переговоров и намекать на какую-то "капитуляцию Украины".

"В то же время Трамп говорит о том, что не заключая соглашение, Путин уничтожает Россию, посмотрите, мол, на их экономику и инфляцию. И продолжает намекать на тарифы, удешевление цен и на экспорт американских энергоресурсов, что обрушит цены на российские, а также ударит по Ирану", — отмечает эксперт.

Он считает, что такое поведение Путина лишь усиливает вероятность кризиса в РФ в последующие десятилетия с последующим разделением страны на национальные образования в течение 50 лет. Сейчас РФ сжигает ресурсы для нереалистичных идей режима — те самые ресурсы, которые понадобились бы для борьбы с центробежными тенденциями.

"В то же время режим не предлагает никаких альтернатив своему населению, но если смотреть на этническую карту РФ, в мире без альтернатив республики могут начать искать эти альтернативы сами, отдельно от власти", — пишет глава ЦПД СНБО.

Пока еще, по мнению Коваленко, кремлевский режим выглядит монолитным, он будет только усиливать цензуру и контроль. Но в условиях дефицита ресурсов от центра этнические элиты будут постепенно откалываться и искать друзей за пределами пока еще карты РФ, прогнозирует эксперт.

Как писал портал "Комментарии", в Кремле ждут "большого гостя" из США в Москве ко Дню Победы. Россия будет отмечать 80-летие победы в Великой отечественной войне, и Путин может к юбилею сделать заявление о некоей "победе" в Украине. Источник, близкий к Кремлю, не уточнил, кем может быть официальное лицо из Штатов, но сказал, что приезд Трампа "был бы фантастическим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля. По словам Трампа, Путин должен пойти на соглашение, ведь Россия находится в плохом положении из-за войны в Украине, и у страны будут большие проблемы (в самой РФ так не считают). Эксперты полагают, что после неосмотрительных обещаний окончить войну быстро, Путин получил возможность шантажировать Трампа, поскольку у американца тикают часики, а главе Кремля спешить некуда и на уступки он не идет. Израильский журналист Сергей Ауслендер полагает, что встреч лидеров США и РФ в ближайшее время не будет, потому что Трампу нечего предложить Путину. "Комментарии" писали, что незадолго до инаугурации Путин поздравил Трампа. В том числе он обрисовал, как видит решение по Украине. По мнению правителя РФ, необходимо "не краткое перемирие, ни какая-то передышка" для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе "законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Он утонил, что Кремль при этом будет "бороться за интересы России, за интересы российского народа".



