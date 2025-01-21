Путин будет шантажировать Трампа: что могло пойти не так

В поведении президента США Дональда Трампа пока не просматривается желания закончить войну в Украине на справедливой или хотя бы компромиссной основе. Неизвестно также, есть ли у него реально такие возможности, потому что конкретных шагов американский лидер не делал. Заметно лишь желание Трампа наладить контакт с российским правителем Владимиром Путиным, пишет портал "Комментарии" со ссылкой на аналитика Сергея Гармаша.

Трампу надо наладить контакт с Путиным, думают в Белом доме. Фото: пресс-служба Кремля

Гармаш в эфире телеканала "Киев 24" выразил мнение, что Путин, вероятно, будет шантажировать Трампа его обещанием завершить войну быстро. На уступки при этом сам глава Кремля идти не торопится. И вопрос прекращения боевых действий, вероятно, Трамп в этих обстоятельствах постарается решить за счет интересов Украины.

Аналитик заметил, что сейчас никто в команде Трампа не говорит о гарантиях для Украины, все говорят просто о прекращении боевых действий. Но если не наказать и не ограничить агрессора, он будет действовать дальше, предупреждает Гармаш.

Напомним, портал "Комментарии" рассказывал , что новый президент США Дональд Трамп во время первого обращения к американской нации на церемонии инаугурации 20 января не упомянул об Украине. Он только сказал о том, что США попытаются окончить все войны. Позднее, во время подписания своих первых указов, президент США ответил на вопрос журналиста об Украине. Получив напоминание, что он обещал закончить войну за 24 часа после инаугурации, Трамп сказал, что прошла только половина суток и у него есть еще время, поэтому "посмотрим".

Ранее портал "Комментарии" сообщал также, что Трамп сделал заявление о встрече с Путиным для обсуждения вопроса окончания войны в Украине. Их переговоры могут состояться до 1 февраля.

"Комментарии" писали, что незадолго до инаугурации Путин поздравил Трампа. В том числе он обрисовал, как видит решение по Украине. По мнению правителя РФ, необходимо "не краткое перемирие, ни какая-то передышка" для перегруппировки сил и перевооружения с целью последующего продолжения конфликта, а долгосрочный мир на основе "законных интересов всех людей, всех народов, которые проживают в этом регионе". Он утонил, что Кремль при этом будет "бороться за интересы России, за интересы российского народа".

Однако лицо Путина во время оглашения его поздравлений 47-му президенту США Дональду Трампу выдает скрытую тревогу диктатора. Вероятно, он предчувствует, что новый лидер США будет более жестко вести дела с Кремлем, полагает Александр Невзоров.