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Стало известно, как Украина может вернуть Крым и Донбасс

Для Путина Крым – это признание его правления

сегодня, 12:00
Автор:

Гриниченко Дима

Бывший министр иностранных дел Украины Павел Климкин рассказал о том, как наша страна может вернуть временно оккупированные территории Крыма, а также отдельных районов Донецкой и Луганской областей. Об этом он сообщил в эфире телеканала "Украина 24".

Стало известно, как Украина может вернуть Крым и Донбасс

Фото: Google

По его словам, президент России Владимир Путин считает, что вопрос захвата Крыма является определяющим его правление. Путин не представляет себя без этого, однако этот период может быстро закончится и Украина должна быть готова к этому. 

Дипломат сказал, что наше государство должно быть сильным, а институции развитыми. Для этого нужны человеческие и финансовые ресурсы.  Также, по словам Климкина, нужно вести информационную кампанию на территории России и говорит о том, что оккупация Крыма означает политическую катастрофу для РФ и полную международную изоляцию. Он отметил, что поддержка оккупации Крыма среди россиян падает.

Он также сказал, что вопрос Крыма очень важен в контексте решения войны на Донбассе. Климкин заявил, что чем большим будет давление на Россию со стороны Украины и Запада по вопросу возвращения Крыма, тем быстрее РФ уйдет из оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей.

Справка: с апреля 2014 года в отдельных районах Донецкой и Луганской областей продолжается российская вооруженная агрессия против Украины, в которой принимают участи незаконные вооруженные формирования и регулярные войска РФ.

За время конфликта погибло более 14 тысяч украинских граждан. Сама Россия сове участие в конфликте отрицает, несмотря на многочисленные доказательства ее прямого военного вторжения в Украину. 

Ранее "Комментарии" сообщали о том, почему Украина не вводит санкции против олигарха Коломойского.

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Источник: https://ukraina24.segodnya.ua/ua/obshestvo-news/8564-zahvat-kryma-opredelyaet-pravlenie-putina-eks-ministr-vyskazalsya-o-strategii-ukrainy
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