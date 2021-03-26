Кравчук назвал условие для подачи воды в Крым (ВИДЕО)

Водный вопрос для жителей оккупированного Крымского полуострова стает все актуальней с каждым днем. Россия не способна обеспечить территорию нужным количеством питьевой воды, а Украина перекрыла доступ к своим запасам. Вместе с этим, считает первый президент Украины Леонид Кравчук, существует возможность, при котором украинские власти могли бы возобновить поставки воды. Об этом политик рассказал в эфире телеканала "ДОМ", сообщает Telegram-канал "Украина 24/7".



Кравчук объяснил, как Крым может получить воду из Украины. Фото из открытых источников

По словам Кравчука, на требования или просьбы со стороны Российской Федерации о снятии так называемой "водной блокады" Крыма Украина не пойдет. Тем более никто не будет "поворачивать краны" лишь потому, что российскому правительству "так захотелось". Кравчук отмечает, что существуют законодательные правила, известные всему миру. Украина переступать их не собирается.

Однако, по мнению главы украинской делегации в ТКГ по вопросам Донбасса, некий вариант с возобновлением поставок воды в Крым с Украины есть. Речь идет о вероятной гуманитарной катастрофе, что грозит полуострову в случае дальнейшего отсутствия необходимого количества питьевой воды.

Кравчук несколько раз подчеркнул, что высказывает сугубо личное мнение, но ему бы не хотелось, чтобы пострадали люди — какую бы позицию они не высказывали. По словам политика, он уважает человеческую жизнь, потому и ставит их выше любой политики.

Впрочем, если в Крыму обойдется без гуманитарной катастрофы, Украина не возобновит поставки воды — до прекращения российской оккупации полуострова.

Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что в России собираются подать в суд на Украину за "водную блокаду" Крыма. Как оценили такое решение эксперты, можно узнать в нашем материале.

Также на портале найдется информация о плюсах и минусах подписанной президентом Стратегии деоккупации АРК.

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