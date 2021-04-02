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Разговор Байдена и Зеленского: о чем говорили главы государств (ОБНОВЛЕНО)

Основное внимание было уделено обсуждению военной ситуации на Донбассе

сегодня, 18:45
Автор:

Вечканова Елена

Внешнеполитические отношения Украины и Соединенных Штатов в рамках дипломатии официально вышли на новый, более высокий уровень. Инсайд зарубежного издания Politico подтвердился: сегодня, 2 апреля, произошла первая официальная беседа американского и украинского президентов. О предмете разговора сообщили представители пресс-службы Белого Дома.

Разговор Байдена и Зеленского: о чем говорили главы государств (ОБНОВЛЕНО)

2 апреля состоялся разговор Зеленского и Байдена. Фото:

Главной причиной, подтолкнувшей Джозефа Байдена к давно ожидаемому разговору с Владимиром Зеленским, стало осложнение военной ситуации на оккупированном Россией Донбассе. При этом глава американского государства отметил, что США по-прежнему собирается оказывать всю необходимую помощь и поддержку Украине в противостоянии с Российской Федерацией. Приоритетом для Штатов, по словам Байдена, является территориальная целосность нашей страны.

Помимо вопросов о российской агрессии по отношению к Украине, Байден оговорил с Зеленским процесс осуществления отдельных реформ в Украине. Конкретные темы не озвучивались, но уточняется, что реформы основаны на "общих ценностях демократии". Также были названы моменты, что помогут укрепиться нашей стране как изнутри, так и на внешней политической арене. Дополнительно сообщается, что в разговоре уделили достаточно внимания антикоррупционным вопросам в Украине. 

Не обошлось, разумеется, и без обсуждения коронавирусной пандемии, которая влияет сейчас на все мировое сообщество в целом.

Разговор Байдена и Зеленского: о чем говорили главы государств (ОБНОВЛЕНО) - фото 2

Как информируют отдельные СМИ, беседа продолжалась около тридцати-сорока минут.

В Офисе президента разговор с Джозефом Байденом пока еще не прокомментировали. "Комментарии" продолжают отслеживать ситуацию.

UPD. Разговор с Байденом уже прокомментировал и сам Владимир Зеленский. Как сообщил украинский президент, партнерство с Штатами имеет важнейший приоритет для нашей страны. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, главы государств говорили около 50 минут.

Разговор Байдена и Зеленского: о чем говорили главы государств (ОБНОВЛЕНО) - фото 3

Контакта на высшем уровне уже не первый месяц ждали как украинские политики, так и зарубежные партнеры. Напомним, вероятно запланированной на сегодня беседе предшествовал разговор руководителя ОП Андрея Ермака с советником президента Штатов Джейкобом СалливаномВо время него чиновники обсуждали обострение ситуации на Донбассе, планы Украины по поводу вступления в НАТО, а также проведение реформ в Украине.

То, что разговор президентов касался российской агрессии по отношению к Украине не удивляет. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что некоторые политики России уже объяснили, почему их армия может зайти на территорию Донбасса.

Также на портале найдется информация о том, как нынешнюю ситуацию у линии разграничения оценивают эксперты.


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Источник: https://www.whitehouse.gov/briefing-room/statements-releases/2021/04/02/readout-of-president-joseph-r-biden-jr-call-with-president-volodymyr-zelenskyy-of-ukraine/
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