Разговор Байдена и Зеленского: о чем говорили главы государств (ОБНОВЛЕНО)

Внешнеполитические отношения Украины и Соединенных Штатов в рамках дипломатии официально вышли на новый, более высокий уровень. Инсайд зарубежного издания Politico подтвердился: сегодня, 2 апреля, произошла первая официальная беседа американского и украинского президентов. О предмете разговора сообщили представители пресс-службы Белого Дома.

2 апреля состоялся разговор Зеленского и Байдена. Фото:

Главной причиной, подтолкнувшей Джозефа Байдена к давно ожидаемому разговору с Владимиром Зеленским, стало осложнение военной ситуации на оккупированном Россией Донбассе. При этом глава американского государства отметил, что США по-прежнему собирается оказывать всю необходимую помощь и поддержку Украине в противостоянии с Российской Федерацией. Приоритетом для Штатов, по словам Байдена, является территориальная целосность нашей страны.

Помимо вопросов о российской агрессии по отношению к Украине, Байден оговорил с Зеленским процесс осуществления отдельных реформ в Украине. Конкретные темы не озвучивались, но уточняется, что реформы основаны на "общих ценностях демократии". Также были названы моменты, что помогут укрепиться нашей стране как изнутри, так и на внешней политической арене. Дополнительно сообщается, что в разговоре уделили достаточно внимания антикоррупционным вопросам в Украине.



Не обошлось, разумеется, и без обсуждения коронавирусной пандемии, которая влияет сейчас на все мировое сообщество в целом.





Как информируют отдельные СМИ, беседа продолжалась около тридцати-сорока минут.



В Офисе президента разговор с Джозефом Байденом пока еще не прокомментировали. "Комментарии" продолжают отслеживать ситуацию.

UPD. Разговор с Байденом уже прокомментировал и сам Владимир Зеленский. Как сообщил украинский президент, партнерство с Штатами имеет важнейший приоритет для нашей страны. По словам руководителя ОП Андрея Ермака, главы государств говорили около 50 минут.





Контакта на высшем уровне уже не первый месяц ждали как украинские политики, так и зарубежные партнеры. Напомним, вероятно запланированной на сегодня беседе предшествовал разговор руководителя ОП Андрея Ермака с советником президента Штатов Джейкобом Салливаном. Во время него чиновники обсуждали обострение ситуации на Донбассе, планы Украины по поводу вступления в НАТО, а также проведение реформ в Украине.

То, что разговор президентов касался российской агрессии по отношению к Украине не удивляет. Напомним, ранее "Комментарии" сообщали, что некоторые политики России уже объяснили, почему их армия может зайти на территорию Донбасса.

Также на портале найдется информация о том, как нынешнюю ситуацию у линии разграничения оценивают эксперты.

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