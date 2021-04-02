Зеленский и Байден наконец-то поговорили: каковы перспективы отношений Украины и США

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Таисия Ерохина
Сегодня, 2 апреля, произошла первая
официальная беседа американского и украинского президентов. "Комментарии"
попросили оценить первый телефонный разговор между Зеленским и Байденом и
пояснить, какие выводы должна сделать украинская власть и что должна понять для
себя Россия.
Фото из открытых источников
Замдиректора Агентства моделирования ситуаций,
политтехнолог Алексей Голобуцкий оценивает наконец-то состоявший разговор глав
государств позитивно.
"Я так понимаю, что все сигналы, которые шли
из США, были восприняты украинской властью. Иначе бы этот разговор не
состоялся. По крайней мере – сегодня. Скорее всего, "кейс Коломойского" будет
ужесточаться. Олигарха будут "догонять". Думаю, это одно из условий. Ну и,
конечно, сыграла свою роль эскалация, которую начала Россия своими маневрами у
нашей границы, в оккупированных Крыму и Донбассе", — отмечает Алексей
Голобуцкий.
По его мнению, теперь важно понять, что
Америка хочет сказать России своими достаточно резкими выпад в ее адрес и
подчеркнутой поддержкой Украины.
"Хочет ли США просто напугать РФ, чтобы та
понимала, что Америка нам поможет в возможной открытой, а не гибридной войне?
Или это блеф, рассчитанный на то, что Кремль сдаст назад? Это очень важные
вопросы, — подчеркивает эксперт. — Понятно, что США воевать за нас не будут. Но
если они ввязываются в какой-то конфликт даже как союзник, который не воюет, но
эффективно помогает – это тоже немало. И тут Штатам важно, чтобы в государстве,
которому они помогают, была вменяемая власть. Готовая координировать усилия,
совместно действовать, не отвиливать, как у нас любят, от взятых на себя
обязательств. Также важный вывод – Евросоюз как союзник отходит на второй план.
Франция и Германия не справились с миротворческой миссией. Нельзя усмирять
агрессора и тут же с ним торговать. Потому нашими главными союзниками
становятся, похоже, США, Канада и Великобритания. Посмотрим, как будут
развиваться события дальше. Но сегодняшний разговор между Байденом и Зеленским
лично мне добавил оптимизма".
Преподаватель Киевского национального
университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук считает, что
разговор президентов США и Украины не носил сенсационный характер.
"У нас по каким-то причинам придавали ему чуть
ли не сакральное значение. То и дело муссировались вопросы: "Когда Байден
позвонит? Почему не звонит?" Хотя было понятно, что в свое время разговор глав
государств состоялся бы в любом случае. Так же очевидно, что это не последнее
общение Зеленского и Байдена", — отмечает политолог.
По его мнению, набор тем, озвученных
официальными источниками, тоже прогнозируем: российская угроза, ковид и
реформы.
"Было бы странно, если бы эти темы не
поднимались, — считает Петр Олещук. — Очевидно, тот факт, что разговор
произошел сейчас, когда Россия стягивает войска к границам, обостряет ситуацию
на Донбассе — это демонстрация поддержки со стороны США для Украины. Очевидно,
сигнал и для России в том числе. Сигнал, что в США всё видят и понимают".
Ранее сообщалось, какие темы, по мнению
экспертов, Зеленский обязан обсудить
с Байденом.
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