Зеленский и Байден наконец-то поговорили: каковы перспективы отношений Украины и США

Сегодня, 2 апреля, произошла первая официальная беседа американского и украинского президентов. "Комментарии" попросили оценить первый телефонный разговор между Зеленским и Байденом и пояснить, какие выводы должна сделать украинская власть и что должна понять для себя Россия.

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"Скорее всего, "кейс Коломойского" будет ужесточаться"

Замдиректора Агентства моделирования ситуаций, политтехнолог Алексей Голобуцкий оценивает наконец-то состоявший разговор глав государств позитивно.

"Я так понимаю, что все сигналы, которые шли из США, были восприняты украинской властью. Иначе бы этот разговор не состоялся. По крайней мере – сегодня. Скорее всего, "кейс Коломойского" будет ужесточаться. Олигарха будут "догонять". Думаю, это одно из условий. Ну и, конечно, сыграла свою роль эскалация, которую начала Россия своими маневрами у нашей границы, в оккупированных Крыму и Донбассе", — отмечает Алексей Голобуцкий.

По его мнению, теперь важно понять, что Америка хочет сказать России своими достаточно резкими выпад в ее адрес и подчеркнутой поддержкой Украины.

"Хочет ли США просто напугать РФ, чтобы та понимала, что Америка нам поможет в возможной открытой, а не гибридной войне? Или это блеф, рассчитанный на то, что Кремль сдаст назад? Это очень важные вопросы, — подчеркивает эксперт. — Понятно, что США воевать за нас не будут. Но если они ввязываются в какой-то конфликт даже как союзник, который не воюет, но эффективно помогает – это тоже немало. И тут Штатам важно, чтобы в государстве, которому они помогают, была вменяемая власть. Готовая координировать усилия, совместно действовать, не отвиливать, как у нас любят, от взятых на себя обязательств. Также важный вывод – Евросоюз как союзник отходит на второй план. Франция и Германия не справились с миротворческой миссией. Нельзя усмирять агрессора и тут же с ним торговать. Потому нашими главными союзниками становятся, похоже, США, Канада и Великобритания. Посмотрим, как будут развиваться события дальше. Но сегодняшний разговор между Байденом и Зеленским лично мне добавил оптимизма".

"Сигнал, что в США всё видят и понимают"

Преподаватель Киевского национального университета (КНУ) имени Тараса Шевченко, политолог Петр Олещук считает, что разговор президентов США и Украины не носил сенсационный характер.

"У нас по каким-то причинам придавали ему чуть ли не сакральное значение. То и дело муссировались вопросы: "Когда Байден позвонит? Почему не звонит?" Хотя было понятно, что в свое время разговор глав государств состоялся бы в любом случае. Так же очевидно, что это не последнее общение Зеленского и Байдена", — отмечает политолог.

По его мнению, набор тем, озвученных официальными источниками, тоже прогнозируем: российская угроза, ковид и реформы.

"Было бы странно, если бы эти темы не поднимались, — считает Петр Олещук. — Очевидно, тот факт, что разговор произошел сейчас, когда Россия стягивает войска к границам, обостряет ситуацию на Донбассе — это демонстрация поддержки со стороны США для Украины. Очевидно, сигнал и для России в том числе. Сигнал, что в США всё видят и понимают".

Ранее сообщалось, какие темы, по мнению экспертов, Зеленский обязан обсудить с Байденом.

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