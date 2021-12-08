Байден и Путин обменялись угрозами: почему выиграла от этого Украина

Переговоры между президентом США Джо Байденом и президентом России Владимиром Путиным, прошедшие 7 декабря, сделали возможными "сдерживание и деэскалацию", считает министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба. Касательно контакта Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским в четверг, 9 декабря, Кулеба отметил, что переговоры позволят двум лидерам обсудить дальнейшие шаги по сдерживанию России и способы оживления "нормандского формата". Эксперты оценили эти заявления для издания "Комментарии".

Владимир Путин и Джо Байден. Фото: из открытых источников

Чтобы добиться очевидных позитивных подвижек, Украина должна начинать с себя

Директор Института мировой политики, политический эксперт Евгений Магда считает, что ситуация вокруг Украины остается напряженной и после американо-российских переговоров.

"Но это продолжается не неделю, не месяц, а уже восьмой год, – подчеркивает эксперт. – Переговоры Байдена и Путина важны для Украины в том смысле, что президент США акцентировал: вопрос расширения НАТО не является сферой полномочий РФ. Это создает определенные перспективы для дальнейшей евроатлантической интеграции Украины".

Что касается возможного присоединения США к нормандскому формату, Евгений Магда не видит причин, по которым РФ бы с этим согласилась.

"Для Кремля сегодня это вряд ли приемлемый сценарий. Как и создание нового формата переговоров по урегулированию российско-украинского конфликта", – поясняет эксперт.

Он уверен, что нас ожидают тяжелые, затяжные дипломатические стычки. И, скорее всего, продолжение расшатывания ситуации со стороны РФ.

Евгений Магда отмечает:

"В вопросах противодействия российскому давлению Украина должна делать ставку, прежде всего, на собственные силы, собственные возможности, а не пытаться стать фавориткой Западного мира. Чтобы добиться очевидных позитивных подвижек, Украина должна начинать с себя. Прежде всего, нужна консолидация внутри нашего общества, а потом уж – расчет на помощь западных партнеров", – резюмирует Евгений Магда.

Байден весьма доходчиво дал понять Путину, что, если россияне рискнут вторгнуться в Украину, страной-агрессором будут считать именно РФ

По мнению политтехнолога, директора компании стратегического консалтинга Berta Communications Тараса Березовца, Байден выиграл этот раунд переговоров с Путиным.

"Это видно даже по пресс-релизам Белого дома Кремля . Очень разным в своих оценках, – отмечает эксперт. – Байдену удалось достаточно жестко и лаконично поставить Путина на место. Он не стал действовать в обычной дипломатической логике, а четко озвучил Путину последствия возможной эскалации против Украины. Максимально корректно, но весьма доходчиво дал понять, что, если россияне рискнут вторгнуться в Украину, под любым предлогом (а придумать они могут что угодно), страной-агрессором будут считать именно РФ. И у США не останется иного выхода, кроме как ввести эмбарго на поставки российских газа и нефти, отключить РФ от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платежей), ввести новые финансовые персональные санкции против "денежных мешков" Путина".

Тарас Березовец считает, что Путину позволили сохранить лицо в данной ситуации. А потому в публичную плоскость все санкционные угрозы вываливать не стали.

"Фактически, российскому президенту позволили "отползти". Воспользуется ли этим Путин? Не факт. Он может попытаться как-то отомстить, – прогнозирует эксперт. – И всё же в данный конкретный момент Байден свел вероятность эскалации практически до нуля".

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский сутки спустя впервые высказался о разговоре президентов США Джо Байдена и России Владимира Путина.





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