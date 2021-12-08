Зеленский впервые высказался о разговоре Байдена и Путина

Глава украинского государства Владимир Зеленский считает позитивным моментом разговор президента США Джо Байдена и президента РФ Владимира Путина. Как передает портал "Комментарии", такое мнение президент Украины высказал во время общения со СМИ вместе с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Владимир Зеленский очень лаконично прокомментировал вопрос относительно его мнения по поводу итогов разговора двух президентов. Зеленский отметил, что это очень хорошо, что такой разговор состоялся. Больше на этот счет Зеленский пообещал сказать после того, как ему удастся пообщаться напрямую с главой Белого дома Джо Байденом.

При этом Владимир Зеленский отметил роль США, которые в сложные времена всегда были с Украиной и поддерживали ее суверенитет. Также президент считает больших успехом для Украины, что в урегулирование конфликта на Донбассе вовлечен лично Джо Байден. Он обеспокоен этим вопросом.

Зеленский проинформировал, что завтра будет иметь возможность напрямую поговорить с президентом США и уже тогда сможет более ясно сказать по диалогу Путина и Байдена.

Читайте также на портале "Комментарии" — пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил журналистам, что Банковая воздержалась от комментариев по итогам разговора Байдена и Путина, потому что не готова комментировать те сжатые сообщения, которые есть в СМИ. Владимир Зеленский будет готов широко высказаться на этот счет только после личного контакта с президентом США Байденом. Тогда он получит информацию и все данные о разговоре с первых уст.





Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы первыми узнать о самых важных событиях!