Арестович рассказал, в какую страну могут перенести переговоры ТКГ по Донбассу

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Вечканова Елена
Пока глава украинского
МИД Дмитрий Кулеба говорит, что члены Трехсторонней контактной группы по
вопросам Донбасса продолжают работать исключительно в онлайн-режиме, другие
представители власти сообщают слегка иные новости. Так, согласно информации
спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, сейчас активно
обсуждается вероятный перенос очных встреч делегаций из Беларуси в другую
страну, сообщает "Дом".
Арестович рассказал, куда могут перенести переговоры ТКГ. Фото: "Слово і діло"
При этом
Арестович утверждает, что сам рабочий процесс в ТКГ наконец-то разблокирован и
стороны постепенно возвращаются к привычному графику работы. При этом многие, в
том числе представители ОБСЕ, настаивают на том, что переговоры поскорее
следует переносить из заочного в очный формат.
Как известно, от
Минска, как площадки для встречи с РФ и ОБСЕ, официальный Киев отказался. Теперь
важным вопросом является поиск новой страны, которая бы в качестве "места
пересечения" устроила всех участников переговоров.
Политик предполагает,
что среди вероятных вариантов могут находиться Швейцария или Австрия. При этом
Арестович заметил, что в свое время предложения принять членов ТКГ по Донбассу
у себя озвучивали польские, турецкие и французские политики.
При этом вопрос
поиска новой площадки для встреч в Группе не ставят превыше всех остальных. Тем
более, пока существует опасность в виде коронавирусной пандемии и карантинных
ограничений.
Напомним, в среду, 25 августа, к работе вновь приступили члены Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. "Комментарии" выясняли у экспертов, какие шансы имеет Украина на любые подвижки в переговорном процессе. Специалисты поясняли, кто и на какие уступки может пойти, а главное — когда.
Также на портале вы можете узнать узнать, что, по мнению члена ТКГ Сергея Гармаша, могло стать причиной масштабного обострения у линии разграничения на востоке Украины. Подробности — в нашем материале.
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