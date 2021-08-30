Арестович рассказал, в какую страну могут перенести переговоры ТКГ по Донбассу

Пока глава украинского МИД Дмитрий Кулеба говорит, что члены Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса продолжают работать исключительно в онлайн-режиме, другие представители власти сообщают слегка иные новости. Так, согласно информации спикера отечественной делегации в ТКГ Алексея Арестовича, сейчас активно обсуждается вероятный перенос очных встреч делегаций из Беларуси в другую страну, сообщает "Дом".



Арестович рассказал, куда могут перенести переговоры ТКГ. Фото: "Слово і діло"

При этом Арестович утверждает, что сам рабочий процесс в ТКГ наконец-то разблокирован и стороны постепенно возвращаются к привычному графику работы. При этом многие, в том числе представители ОБСЕ, настаивают на том, что переговоры поскорее следует переносить из заочного в очный формат.

Как известно, от Минска, как площадки для встречи с РФ и ОБСЕ, официальный Киев отказался. Теперь важным вопросом является поиск новой страны, которая бы в качестве "места пересечения" устроила всех участников переговоров.

"Скорее всего, российские представители не захотят страну, которая является представителем НАТО. И, скорее всего, это должна быть страна Европы, чтобы не летать далеко", — высказал свое мнение Арестович.

Политик предполагает, что среди вероятных вариантов могут находиться Швейцария или Австрия. При этом Арестович заметил, что в свое время предложения принять членов ТКГ по Донбассу у себя озвучивали польские, турецкие и французские политики.

При этом вопрос поиска новой площадки для встреч в Группе не ставят превыше всех остальных. Тем более, пока существует опасность в виде коронавирусной пандемии и карантинных ограничений.

"Договориться можно и в видеоформате, если уже на то пошло", — подчеркивает Алексей Арестович.

Напомним, в среду, 25 августа, к работе вновь приступили члены Трехсторонней контактной группы по вопросам Донбасса. "Комментарии" выясняли у экспертов, какие шансы имеет Украина на любые подвижки в переговорном процессе. Специалисты поясняли, кто и на какие уступки может пойти, а главное — когда.

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