Зеленский готов провести выборы во время войны, но есть нюанс

Как передает портал "Комментарии", президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил в интервью "Associated Press", что готов провести выборы в Украине, но большинство украинцев выступают против.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Журналисты не приводят четкую цитату главы государства, но передают его слова так: "Хотя Зеленский заявил, что готов провести выборы, большинство украинцев не готовы, считая это "опасным и бессмысленным".

В то же время и сам Зеленский признает, что не может проводить выборы 2024 года из-за опасности для избирателей от обстрелов и авиаударов со стороны РФ. А для того, чтобы провести онлайн-голосование, пояснил Зеленский, необходимо вносить изменения в Конституцию, что во время действия военного положения также запрещено. Кроме того, президент отметил, что существует и проблема с голосованием на временно оккупированных Россией территориях.

По словам главы государства, быть президентом воюющей страны – "очень сложная работа", но он "не может себе представить, что покинет эту должность".

Отметим, в середине ноября все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения. Об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады. Также эту информацию в интервью "УП" подтвердил первый вице-спикер Александр Корниенко.

Читайте также на портале "Комментарии" — о чем говорят заявления Арахамии о невозможности проведения выборов: могут ли быть варианты.

Также издание "Комментарии" сообщало – Вашингтон отреагировал на слова Зеленского о том, что выборы в Украине во время войны не ко времени.



