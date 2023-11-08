Вашингтон отреагировал на слова Зеленского о том, что выборы в Украине во время войны не ко времени

США с пониманием относятся к позиции президента Украины Владимира Зеленского, что проведение выборов во время войны не ко времени, ведь это соответствует Конституции. Как передает портал "Комментарии", такое заявление сделал зампресс-секретаря Госдепа США Ведант Патель в ходе своего брифинга.

Выборы. Фото: из открытых источников

В Вашингтоне уточнили, что Украина продолжает находиться в очень непростой ситуации, но это лишь из-за того, что российская агрессия не прекращается, полномасштабная война в Украине продолжается. Это важно понимать всем цивилизованным странам в мире.

Патель подчеркнул, что около 20% территории Украины находятся в руках страны-агрессора, а десятки миллионов граждан были вынуждены покинуть свои дома, спасаясь от войны, они стали вынужденными переселенцами, оселившись в других украинских городах или других странах по всему миру.

В Госдепе подчеркнули, что позиция, представленная главой украинского государства, в конце концов "соответствует их Конституции" и США ее поддерживают.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема проведения выборов в Украине (по крайней мере, президентских, в марте 2024 года) в последнее время актуализировалась. В вечернем обращении 6 ноября глава государства Владимир Зеленский дал понять, что пока идет война, выборы, как и некие празднования в тылу – не ко времени. Об этом же – предложенное им очередное продление военного положения и всеобщей мобилизации в Украине (продлить с 16 ноября 2023 еще на 90 суток). Как оцениваете подобные заявления-предложения президента? Кому это сигналы – и почему? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Также издание "Комментарии" сообщало – какая вероятность выборов в 2024-м году: кто раскачивает тему и в чем главная угроза.