Могут ли состояться выборы во время войны: нардепы поставили точку в дискуссии

В середине ноября все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады. Также эту информацию в интервью "УП" подтвердил первый вице-спикер Александр Корниенко.

Выборы. Фото: из открытых источников

Такая договоренность была достигнута на встрече в формате "Диалогов Жана Моне" для мира и демократии, которая прошла 10-12 ноября на Закарпатье.

В выводах, обнародованных по результатам этого события, говорится в частности о том, что руководство Верховной Рады, председатели и делегированные представители депутатских фракций и групп ВР 9-го созыва "пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения)".

Под документом стоят подписи в частности Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Европейская Солидарность", Александры Устиновой от "Голоса" и представителей других депутатских групп.

Отмечено, что выборы должны быть проведены на основе действующего Избирательного кодекса, с сохранением за основу избирательных систем национальных и местных выборов, вернув нормы, которые обеспечивают состязательность кандидатов в пределах одного партийного списка (как пример — отмена ограничения в 2556 от избирательной квоты, необходимых для продвижения кандидата в избирательном списке).

Также указано, что участники Диалога согласились работать над разработкой специального закона, который урегулирует особенности проведения первых послевоенных выборов.

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