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Могут ли состояться выборы во время войны: нардепы поставили точку в дискуссии

Депутаты подписали соответствующий меморандум

сегодня, 08:15
Автор:
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Кравцев Сергей
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В середине ноября все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум о проведении следующих выборов только после завершения военного положения. Как передает портал "Комментарии", об этом сообщает официальный сайт Верховной Рады. Также эту информацию в интервью "УП" подтвердил первый вице-спикер Александр Корниенко.

Могут ли состояться выборы во время войны: нардепы поставили точку в дискуссии

Выборы. Фото: из открытых источников

Такая договоренность была достигнута на встрече в формате "Диалогов Жана Моне" для мира и демократии, которая прошла 10-12 ноября на Закарпатье.


В выводах, обнародованных по результатам этого события, говорится в частности о том, что руководство Верховной Рады, председатели и делегированные представители депутатских фракций и групп ВР 9-го созыва "пришли к согласию, что будущие свободные и честные национальные выборы (парламентские, президентские) проводятся после завершения войны и завершения действия военного положения со временем, достаточным для подготовки проведения выборов (не менее 6 месяцев после окончания военного положения)".

Под документом стоят подписи в частности Давида Арахамии от фракции "Слуга народа", Юлии Тимошенко от "Батькивщины", Ирины Геращенко как сопредседателя фракции "Европейская Солидарность", Александры Устиновой от "Голоса" и представителей других депутатских групп.

Отмечено, что выборы должны быть проведены на основе действующего Избирательного кодекса, с сохранением за основу избирательных систем национальных и местных выборов, вернув нормы, которые обеспечивают состязательность кандидатов в пределах одного партийного списка (как пример — отмена ограничения в 2556 от избирательной квоты, необходимых для продвижения кандидата в избирательном списке).

Также указано, что участники Диалога согласились работать над разработкой специального закона, который урегулирует особенности проведения первых послевоенных выборов.

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Источник: https://www.rada.gov.ua/news/Top-novyna/243634.html?search=%D0%B6%D0%B0%D0%BD%D0%B0%20%D0%BC%D0%BE%D0%BD%D0%B5&fbclid=IwAR2AaaNxnjqlqpGaW4V9oee78RtuyLAVvW2et2Wkb8dszdqOBcxwXWIHX4A
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