О чем говорят заявления Арахамии о невозможности проведения выборов: могут ли быть варианты

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия заявил, что в следующем году в Украине не будут проводиться никакие выборы – ни президентские (согласно Конституции, президентские выборы должны были состояться в последнее воскресенье марта следующего года), ни парламентские (должны были пройти в октябре-2023), ни местные. Эксперты поделились с изданием "Комментарии" мнениями касательно выборов/не выборов в Украине во время войны или гипотетического перемирия.

Выборы. Фото: из открытых источников

Майдан-3 может стать вполне реальным

Основатель социологической компании Active Group, политический эксперт Андрей Еременко поясняет:

"Арахамия, будучи одним из представителей власти, но не ключевой фигурой, озвучивает подобные мысли, чтобы прощупать реакцию украинского общества и западных партнеров. А потом, в зависимости от этой самой реакции, Банковая будет как-то корректировать те или иные тезисы. Подход, с моей точки зрения, абсолютно правильный".

Что касается разговоров о выборах в Украине в военное время, обращает внимание на себя ряд аспектов, считает эксперт.

Первый – не решены технические вопросы, как проводить выборы в условиях военного положения.

"Как голосовать военным, людям, выехавшим из страны, оказавшимся в оккупации, живущим фактически на линии фронта. Как военным дать право быть избранными? Как обеспечить безопасность во время голосования? Допустим, в день выборов начинается воздушная тревога. Все должны покинуть помещение. Урна с бюллетенями остается без присмотра. Что с ней произойдет за это время – никто не знает. Видеонаблюдение есть ведь далеко не везде. И работает далеко не всегда, – отмечает Андрей Еременко. – Даже если будет запущено онлайн-голосование (тема активно прокачивается), как проверить, что не будет вмешательства извне? Что кто-то что-то лишнего не дорисует?".

Второй аспект (и это уже политическая часть, уточняет эксперт), заключает в том, что непонятно – готова ли сама действующая власть идти на честные выборы.

И так далее... И в таких условиях не факт, что действующая власть останется при власти". "Сейчас у нее монополия на медиа-пространство, отсутствие политической конкуренции. Но под выборы придется откручивать многие гайки. И неудобные вопросы, которые сейчас задаются шепотом или редко – пойдут лавиной, – предупреждает Андрей Еременко. – Почему мы оказались не готовы к широкомасштабному российскому вторжению, хоть западные партнеры предупреждали заранее? Почему закатывали деньги в дороги, а не тратили на укрепление обороноспособности? Почему россияне так легко взяли юг? Почему на втором году "большой войны" у нас не отлажена система мобилизации/демобилизации, всем этим решили заняться лишь сейчас, чуть ли не в авральном порядке

Третий аспект – элемент международной политики. Украина, напоминает собеседник "Комментариев", категорически зависима от помощи зарубежных партнеров. В таких условиях желание западных партнеров видеть тут демократические процессы – сильный аргумент за выборы.

слухи о котором на данный момент, безусловно, являются российской ИПСО, может стать вполне реальным именно по внутренним причинам". "В демократических странах (к которым мы относимся) есть лишь два способа смены власти. Первый – выборы. Признанные всеми, легитимные. Второй – бунты, революции. Если не происходят выборы, то рано или поздно произойдут бунты, – акцентирует Андрей Еременко. – Сейчас этого нет на повестке дня. Но со временем (через полгода, год, полтора), при отсутствии выборов, вышеназванные вопросы будут накапливаться. И Майдан-3

Выборы в Украине уже проходили при форс-мажорных обстоятельствах

Эксперт Украинской фабрики мысли Юрий Гаврилечко предлагает при обсуждении выборов во время войны обратиться к истории. Как отечественной, так и всемирной.

"С начала войны, которую Россия начала против Украины в 2014 году, у нас дважды проходили выборы в Верховную Раду и дважды же – президентские гонки. Напомню, что три из этих четырех выборов (оба раза в парламент и один раз президента) были внеочередными. То есть, проходили при форс-мажорных обстоятельствах (выборы президента в 2014-м вообще способом, не предусмотренным в законодательстве). И возникает логичный вопрос: а что мешает провести очередные выборы сейчас? Ведь это будут уже пятые выборы в военное время", – отмечает эксперт.

Он также подчеркивает, что в США пример выборов президента во время войны в 1864 году стал не только образцом победы демократии, но и истоком появления выражения, сейчас являющегося крылатым, а тогда – предвыборным лозунгом Авраама Линкольна. Он тогда победил с ним на выборах, получив второй срок президентства. А выражение это – "Коней на переправе не меняют".

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