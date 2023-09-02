Выборы во время войны: какие перспективы – почему так бурно реагирует команда Зеленского

Президент Украины и представители его Офиса продолжают высказываться на тему выборов. Зеленский размыто отвечает на то, будет ли он баллотироваться на второй срок, эксперты напоминают, что во время военного положения, согласно Конституции, выборы невозможны. Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк отмечает, что для проведения демократических выборов в Украине в условиях военного времени нам необходимо не только изменение законодательства, но и – серьезное усиление противоракетной обороны, дополнительные финансовые средства. Почему тема выборов в Украине актуализировалась в последнее время, в том числе – с подачи Запада? Какие есть наиболее реалистичные сценарии их проведения? Издание "Комментарии" с этими вопросами обратилось к экспертам.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Помимо технических вопросов, нужно понимать, как отразится избирательная кампания на украинском обществе

Профессор кафедры политических наук в КНУ им. Шевченко, политолог Анна Малкина рассуждает так:

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"Выборы в условиях войны и военного положения – это самая неизученная тема в виду отсутствия практических кейсов в демократических странах. Именно поэтому возникла широкая дискуссия как в западном медийном поле, так и украинском, возможно ли в принципе проведение выборов с юридической и практической точки зрения и какие механизмы могут обеспечить их легитимность".

По мнению политолога, для начала нужно разобраться, почему выборы требует Запад.

"Когда у тебя над головой не летают ракеты, политики, даже опытные и "калиброванные", склонны рассуждать абстрактными категориями. Мол, демократия – это главная ценность, а выборы – это основной механизм ее сохранения. Поэтому без выборов никак. Кредит доверия исчерпывается, нужно провести либо "переэкзаменовку" действующей власти, либо заключить договор с новой. В противном случае режим всё больше и больше будет скатываться в автократию, есть риск прихода к власти военных и так далее. С такими опасениями сложно не согласиться, – считает Анна Малкина. – Но, в то же время, нужно ответить на вопрос: как провести выборы, чтобы обеспечить им легитимность?".

На сегодняшний день, продолжает эксперт, не существует ни одного практически протестированного механизма проведения выбора в условиях войны, потому что демократии, как мы знаем, не воюют друг с другом. И Украина, акцентирует Анна Малкина может стать первопроходцем при условии ответа на ряд важных вопросов.

Вопрос первый: как обеспечить равный доступ к избирательным участкам гражданам Украины?

На сегодняшний день, напоминает эксперт, граждане Украины раскиданы по всему миру (в том числе находятся в Российской Федерации), сидят в окопах, лежат в госпиталях, живут на оккупированных территориях. Ответа на этот вопрос нет.

Вопрос второй: как обеспечить безопасность граждан, проживающих на территории Украины в день выборов? Дополнительными системами ПВО? Версия рабочая, но слабая, считает Анна Малкина. Она предлагает представить, как в день выборов в небо РФ пятнадцать раз поднимутся борты МИГ-31К (с соответствующей воздушной тревогой по всей Украине). И – всё, выборы не состоятся.

Вопрос третий: как много международных наблюдателей решаться приехать в Украину и поехать на избирательные участки, например, в Краматорск? Или в другие прифронтовые города?

Вопрос четвертый: как обеспечить равный доступ к политической конкуренции/избирательной кампании гражданам Украины? Ведь многие из них воюют, доступ к медиапространству ограничен "Единым марафоном" и фактическим отсутствием крупных альтернативных СМИ.

Вопрос пятый: где на всё это взять деньги при дефиците государственного бюджета в 107,6 млрд гривен по состоянию на июль 2023 года?

"Список вопросов неполный, ответов на них нет, – констатирует Анна Малкина. – Однако, помимо технических вопросов, нужно понимать, как отразится избирательная кампания на украинском обществе. Ведь выборы – это всегда углубление расколов, усиление фрагментации и противоречий. В условиях внешней агрессии ослабление общественной консолидации, которая позволила нам выстоять на первоначальном этапе широкомасштабной войны, может сыграть злую шутку".

Скорее всего, выборы в Украине в условиях военного положения проведены не будут

Директор Украинского института политики Руслан Бортник обращает внимание, что президент Зеленский и его команда очень активно, даже бурно, реагируют на заявления американского сенатора-республиканца Линдси Грэма о необходимости проведения выборов в Украине в 2024 году, не зависимо от того, закончится к тому моменты война или нет.

"Украинская власть номинально не отказывается от проведения выборов. Но, в то же время, выдвигает определенные условия для этого, учитывая военное положение. Это и финансирование данного процесса в размере 5 млрд долларов, и наличие американских наблюдателей (в том числе на передовой, где будут голосовать солдаты), и значительное увеличение поставок систем ПВО/ПРО. Всё это выглядит как очень эмоциональная реакция. Похоже, что в ОП воспринимают заявления американского конгрессмена как знак политического недоверия. Как скрытый сигнал, что команда Зеленского, а то и сам президент, должны быть готовы после следующих выборов оставить свои кабинеты или разделить власть с другими политическая силами", – отмечает эксперт.

Поэтому, считает он, такая бурная реакция на заявления всего лишь одного конгрессмена.

Впрочем, продолжает Руслан Бортник, нельзя исключать, что идет определенное давление на Зеленского и его команду. Или же – это просто инструмент политической риторики.

"Возможно, США пытаются сказать, что поддерживают в Украине именно демократическую власть. Что ценность Украины – это ценность демократического государства, в котором должны соблюдаться Конституция, в принципе законы. В том числе – происходить сменяемость власти. С другой стороны – таким образом часть западных элит, американских, особенно республиканских – может демонстрировать недовольство Зеленским и его командной. К примеру, из-за активного давления украинских властей на наших западных партнеров в части поставки вооружений и не только. Такая критика влияет на внутриполитическую ситуацию, на ход избирательного процесса", – рассуждает политолог.

По его мнению, подобные заявления со стороны отдельных представителей Запада вполне мог прокомментировать пресс-секретарь президента. Но тему взялся комментировать сам президент, представители его Офиса. Тем самым фактически раскручивая ее, выводя на более высокий уровень.

"Думаю, выборы в Украине в условиях военного положения проведены не будут. Для этого надо или приостанавливать военное положение, или менять законодательство. А кроме того – восстанавливать демократическую конкурентную политическую среду. Разрешить работать в общенациональном эфире всем СМИ. Проводить всем партиям и их сторонникам демонстрации, митинги. Иначе партия власти получит огромное преимущество – и такие выборы не будут демократическими, – подчеркивает Руслан Бортник. – Если выборы и состояться в следующем году, то станут или следствием мирных соглашений (что маловероятно) или следствием серьезных внутренних кризисов".

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