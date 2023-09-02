У Зеленского допустили проведение выборов во время войны и назвали условие

Для того, чтобы всерьез рассматривать сценарий проведения демократических выборов в Украине в условиях военного времени Украине необходимо серьезное усиление ПРО страны. Только так можно обезопасить население при проведении волеизъявления. Как передает портал "Комментарии", такое заявление в эфире общенационального телемарафона сделал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

Михаил Подоляк. Фото - сайт Офиса президента Украины

Советник главы ОП отметил, ему пока что непонятно, как можно говорить о безопасности людей во время выборов, если эти люди находятся непосредственно в зоне боевых действий.

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"Можем ли мы в рамках этого рассчитывать на дополнительные системы, например, ПРО. На те же Patriot, которые точно позволят дозакрыть небо и хотя бы защитить гражданское население, которое находится в больших, средних и маленьких городках Украины", – задался вопросом советник.

По словам Подоляка, прежде, чем предметно говорить о проведении выборов, нужно внеси изменения в украинское законодательство, без чего все эти разговоры не имеют смысла, потому как сегодня Закон запрещает проведение выборов во время действия военного положения.

Еще один важный момент, подчеркнул Михаил Подоляк, проведение избирательной кампании, как и самих выборов – это довольно дорогостоящий процесс. Украина, которая находится в состоянии войны и тратит огромные суммы денег на безопасность не в состоянии сама профинансировать проведение выборов.

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