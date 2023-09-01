Пойдет ли Зеленский на второй президентский срок – какая вероятность выборов в 2024 году

В интервью RTP президент Украины Владимир Зеленский не дал четкого ответа, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года, на проведении которых настаивают западные союзники. Но подчеркнул, что, если будет продолжаться война, а выборы состоятся, он не покинет свою державу, потому что "является гарантом Конституции". Из чего многие сделали вывод, что на второй срок Зеленский точно попытается пойти. Какова вероятность, что 2024-й станет годом выборов в Украине? Станет ли Зеленский баллотироваться снова? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Зеленский будет намекать до последнего о вероятности участия в выборах

Политолог Владимир Цыбулько рассуждает так:

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"Зеленский не может отказываться однозначно от второго срока вплоть до начала самых выборов, чтобы не охлаждать бюрократический аппарат. Поэтому будет намекать до последнего о вероятности участия в выборах".

При этом, по мнению эксперта, административного ресурса у Зеленского для однозначной победы не хватит.

"Чтобы откровенно "натягивать" результат, нужно быть уверенным в региональных элитах, – поясняет Владимир Цыбулько. – Но Зеленский фактически разграбил местное самоуправление, и вряд ли там кто-то заинтересован в его втором сроке. Тем более что популярность его партии резко упала, сейчас она не выше 10%. И вероятна попытка создания какого-то всенародного движения под Зеленского. Но оргресурсов для этого – нет".

По словам политолога, глава Офиса президента – Ермак при Зеленском является гарантией его единственного срока на высшем посту.

"В окружении Зе на сегодняшний день нет орговиков такого уровня, чтобы создали всеобъемлющую избирательную "машину", вроде той, что помогла Кучме получить второй президентский срок", – констатирует Владимир Цыбулько.

Зеленский явно хочет баллотироваться на второй срок

Аналитик, кандидат политических наук Олеся Яхно считает, что проведение выборов будет зависеть от ситуации на фронте.

"Сумеем ли мы победить к 2024-му или в 2024-м, или же война будет продолжаться, или речь пойдет о "замораживании" конфликта. Это станет определяющим моментом, – уверена эксперт. – Если война продолжится, для проведения выборов придется вносить изменения в законодательство. Ведь в военное время выборы у нас запрещены, на чем, кстати, акцентировал Зеленский. А захотят ли другие политики проводить выборы в условиях войны – это большой вопрос".

Ранее считалось, продолжает Олеся Яхно, что власть (и президент, и провластная партия "Слуга народа") заинтересованы в том, чтобы выборы прошли в 2024-м (все понимали, что очередные парламентские провести этой осенью нереально). Украина прошлой осенью демонстрировала успехи в Харьковской, Херсонской областях, напоминает аналитик. Общество было объединено на фоне войны.

"Но, когда война пошла в долгую, и ее результат неясен (тут ведь зависит не только от нашего стремления отвоевать территории, но и от позиции Запада, который предоставляет нам помощь и накладывает на РФ санкции), неизвестно – какими будут далее настроения в обществе. И заинтересована ли будет действующая власть проводить выборы. И президентские, и парламентские, – уточняет эксперт. – Большая часть депутатов от "Слуги народа" понимают, что не попадут в следующий парламент. В свою очередь, оппозиционные партии практически не имеют доступ к медиа в условиях единого телемарафона, отсутствия прямых трансляций из Верховной Рады. В условиях, когда на первом месте – безопасность, а потому много чего ограничивается. Так что не факт, что и оппозиция хочет выборов в таких условиях".

Что касается президентских выборов (очередные, согласно Конституции, должны пройти в последнее воскресенье марта пятого года текущего президентского срока, то есть – 31 марта 2024-го), по ситуации на сейчас Зеленский явно хочет баллотироваться на второй срок, отмечает Олеся Яхно.

"Но, опять же, всё будет зависеть от того, как долго продлиться война, чем завершится и завершится ли в течение года. Усталость в украинском обществе, безусловно, есть. И она накапливается, – акцентирует аналитик. – Так что власть будет ориентироваться и на ситуацию на фронте, и на внешнеполитические аспекты (те же сигналы по приему Украины в ЕС и НАТО). Логично проводить выборы на волне воодушевления, на фоне каких-то побед. Но, подчеркиваю, если речь идет о выборах во время войны, придется менять законодательство, для чего необходим консенсус политсил, общества".

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