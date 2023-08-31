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Глава государства рассказал, будет ли участвовать в выборах 2024-го

Президент Украины рассказал о возможности проведения выборов в Украине в 2024 году, а также своего участия в них

сегодня, 19:34
Автор:
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Константин Куликов
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В интервью RTP президент Украины Владимир Зеленский ответил, будет ли он участвовать в президентских выборах 2024 года, на проведении которых настаивают западные союзники. Об этом сообщают "Комментарии".

Глава государства рассказал, будет ли участвовать в выборах 2024-го

Владимир Зеленский

Однозначного ответа Зеленский не дал, заявив:


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"В 2024 году, если будет продолжаться война, и если выборы состоятся, я никогда в своей жизни не покину свою державу, потому что я являюсь гарантом Конституции и я ее защищаю, в любом случае", — сказал Владимир Зеленский.

Говоря о возможности проведения выборов во время военного времени, чего требует в частности влиятельный американский сенатор-республиканец Линдси Грэм, Зеленский согласился на изменение украинского законодательства.

Но при этом президент Украины заявил, что невозможно провести выборы, не обеспечив участие в них военных и украинцев, которые выехали из страны.

"Мы не можем лишить их голоса. Я хочу, чтобы все было законно и прозрачно, как и на предыдущих выборах. Я не хочу это пропустить", — сказал Зеленский.

Для этого глава государства ранее просил у западных союзников выделения помощи в размере 5 млрд. А также направлении международных наблюдателей на линию фронта, "в окопы", чтобы они могли наблюдать за ходом голосования военных и обеспечить легитимность этих выборов. О предварительном согласии на выделение этой суммы западными союзниками уже заявил сенатор Линдси Грэм. Кроме того, он призвал союзников обеспечить Украине организационную поддержку для проведения выборов в 20224 году.

Напомним, что в Украине в марте 2024 года должны пройти президентские выборы, а 29 октября 2023 года — парламентские. Но по действующему законодательству во время действия режима военного положения это невозможно.

 Тем временем, Зеленский сделал новое заявление о том, когда закончится война в Украине.

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