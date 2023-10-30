Реально ли провести выборы во время войны: о чем говорит мнение украинцев

В октябре этого года, не случись широкомасштабного российского вторжения, украинцы избирали бы новый парламент. А на март-2024 намечены очередные президентские выборы, которые вряд ли будут возможны, если война не прекратится. Несмотря на то, что руководство Украины периодически размышляет о выборах во время войны, подавляющее число граждан выступают резко против. Так, согласно недавнему опросу Киевского международного института социологии (КМИС), 81% респондентов считают, что выборы должны проводиться только после войны. О чем говорят эти данные? Почему, несмотря на войну, разговоры о выборах то и дело становятся частью нашего информпространства? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Следующие выборы в Украине станут определяющими

Народный депутат Украины IХ созыва, глава подкомитета Верховной Рады по вопросам энергетической безопасности Виктория Гриб поделилась таким комментарием:

"Не представляю, как вообще возможно даже теоретически проводить выборы в военное время. Юридически – нонсенс. С точки зрения логики и морали – нерационально. Где взять 5 миллиардов на выборы? Как обеспечить безопасность? Как провести голосование в прифронтовых регионах? Как обеспечить конституционное право военнослужащих выбирать и быть избранными? Как проголосовать миллионам переселенцев?".

В стране, где более полутора лет идет полномасштабная война (а гибридная и вовсе почти десять лет), не может быть политики, уверена эксперт. При этом, даже во время войны должен оставаться здравый смысл.

По словам Виктории Гриб, показательно не только октябрьская социология КМИС, но и сентябрьская социология Центра Разумкова, согласно которой 64% опрошенных относятся негативно к идее проведения общенациональных выборов в Украине до завершения войны. И только 15% (в опросе КМИС – 16%) положительно.

люди не хотят голосовать через смартфон, боятся фальсификаций". "Думаю, следующие выборы в Украине станут определяющими и в какой-то степени эпохальными, – призналась нардеп. – Но проводить им можно, только если для этого будут условия. А именно – закончится война. Что касается выборов онлайн, как показывает опрос КМИС

Следующая Рада, акцентирует Виктория Гриб, будет формировать основы поствоенного общества – и это большая миссия, а также большое испытание.

"Западные общества, которые сегодня являются финансовым гарантом украинской устойчивости, не будут терпеть Украину без уважения к верховенству прав и свобод, гарантированных Конституцией. Следующая Рада должна зацементировать парламентско-президентскую модель. Все прочее – от лукавого", – констатирует нардеп.

Большинство украинцев не понимает, почему нужно проводить выборы во время войны

Политолог, директор Агентства моделирования ситуаций Виталий Бала обращает внимание, что количество тех, кто не согласен с проведением выборов во время войны, существенно растет. Это отчетливо видно, если сравнивать сентябрьский опрос Центра Разумкова и октябрьский от КМИС.

"Не стоит исключать, что поменялась "политика партии" касательно выборов. С моей точки зрения, некоторые исследования такой уважаемой структуры как КМИС удивительным образом коррелируется с тем, что хочет Банковая. Но реально – большинство граждан Украины не понимает, почему нужно проводить выборы во время войны. И это логично", – отмечает эксперт.

Похоже, продолжает он, попытки власти как-то педалировать тему проведения выборов (а мы видели такое в ряде заявлений), имели обратный эффект. Впрочем, нельзя исключать, считает Виталий Бала, что представители правящей политсилы начали так часто говорить в последнее время о выборах, чтоб увеличить негативную реакцию в украинском обществе. И потом апеллировать к таким исследованиям, общаясь с нашими зарубежными партнерами, которые якобы (как уверял, к примеру, спикер ВР Стефанчук) чуть ли не на всех международных встречах спрашивают – будут ли выборы в Украине?

"Понятно, что как демократическая страна мы должны проводить выборы. Но непонятно, как это делать практически, – подчеркивает политолог. – С моей точки зрения, проблема в том, что под сомнением в итоге оказывается легитимность власти. У нас уже должны были пройти выборы в парламент. И хоть в Конституции прописано, что старый созыв выполняет свои функции, пока не примет присягу созыв новый, всё равно есть вопросы. И власть ищет какой-то выход с фактически глухого угла. Потому что проводить выборы как бы надо. Но – невозможно".

В этой ситуации разговоры о проведении выборов, по мнению эксперта, связаны с попытками поиска вариантов остаться при власти.

Однако если в такие опросы включаются ВСУ, у них уровень доверия больше, чем у президента. Не говоря уж о парламенте с правительством. И мы понимаем, кто из генералов мог бы противостоять на выборах Зеленскому. И противостоять достаточно эффективно. И победить. А если военнослужащие массово пойдут в Раду, они также победят, – прогнозирует Виталий Бала. – Я так понимаю, что задача Банковой №1 сейчас – как бы так провести выборы, чтоб не допустить к ним военнослужащих. Но если перемирие – то можно. И околовластные "эксперты" уже прощупывали почву насчет вероятности перемирия". "Практически во всех социсследованиях, в которых речь идет о доверии, преподносится так, что альтернативы действующей власти нет

В свое время, отмечает собеседник "Комментариев", он предлагал принять закон об оглашении войны. А его у нас до сих пор нет.

"В таком законе (кстати, предусмотренным Законом об обороне) следовало бы прописать, что в период военного времени выборы президента как верховного главнокомандующего проводить нельзя. По понятным причинам. Как критиковать верховного главнокомандующего во время войны? Это подрывает единство украинского общества, играет на руку агрессору. Но проведение парламентских выборов даже во время войны следовало прописать. Как и статус участников войны (не боевых действий, а именно войны) и детей войны. Рано или поздно эти вопросы взорвут украинское общество. И можно было заранее не дать им сдетонировать. К сожалению, власть этих решений не принимает. И пружина сжимается".

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