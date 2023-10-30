Выборы онлайн: поддерживают ли украинцы такую идею

В октябре 2023 года большинство наших соотечественников, или 65%, негативно относятся к идее – голосования на выборах через интернет. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты всеукраинского телефонного опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 30 сентября по 13 октября.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"Один из очевидных вариантов в эпоху диджитализации — ввести голосование через интернет. КМИС впервые задавал этот вопрос в ноябре 2021 года и сейчас мы его снова повторить", – говорится в сообщении.

Согласно опросу, большинство респондентов как раньше, так и сейчас (65% по состоянию на октябрь 2023 года) против идеи дистанционного голосования через интернет. Люди считают крайне большими риски фальсификаций. Поддерживают идею всего 29%.

При этом негативное отношение к дистанционному голосованию наблюдается во всех областях, от 55% до 68%.

Отметим, в этом же опросе украинцы высказали свое мнение относительно перспектив проведения выборов еще до завершения войны.

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