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Выборы онлайн: поддерживают ли украинцы такую идею

65% украинцев не поддерживают идею голосования он-лайн из-за риска фальсификаций

сегодня, 12:30
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Кравцев Сергей
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В октябре 2023 года большинство наших соотечественников, или 65%, негативно относятся к идее – голосования на выборах через интернет. Как передает портал "Комментарии", об этом свидетельствую результаты всеукраинского телефонного опроса общественного мнения, проведенного Киевским международным институтом социологии (КМИС) с 30 сентября по 13 октября.

Выборы онлайн: поддерживают ли украинцы такую идею

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

"Один из очевидных вариантов в эпоху диджитализации — ввести голосование через интернет. КМИС впервые задавал этот вопрос в ноябре 2021 года и сейчас мы его снова повторить", – говорится в сообщении.


Согласно опросу, большинство респондентов как раньше, так и сейчас (65% по состоянию на октябрь 2023 года) против идеи дистанционного голосования через интернет. Люди считают крайне большими риски фальсификаций. Поддерживают идею всего 29%.

При этом негативное отношение к дистанционному голосованию наблюдается во всех областях, от 55% до 68%.

Отметим, в этом же опросе украинцы высказали свое мнение относительно перспектив проведения выборов еще до завершения войны.

Читайте также на портале "Комментарии" — тема выборов во время войны, которая всё активнее обговаривается в Украине и за ее пределами, вновь всплыла в ответе президента Владимира Зеленского в интервью "Digi24". Он заявил, что, если выборы состоятся во время войны, то точно будет баллотироваться в президенты. Как понимать такой ответ? Какова вероятность выборов в Украине во время войны? Какие моменты при этом важно учесть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.




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Источник: https://kiis.com.ua/?lang=ukr&cat=reports&id=1309&page=1&fbclid=IwAR3KFaLjTXEyaPfKBE6dm8xtJpDAoS5Iaef0oUPDz2vDBS-A3x2i_S2CvdY
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сегодня, 12:58

Ризик фальсифікацій засмучує? Ризик того що великий Брехун брав на себе одні обов'язки, а насправді віддав всю владу друзям не засмучує? Покірним овцям байдуже що навіть про один термін збрехав? Багато прикладів коли юдеї казали правду і не паразитували на почутті провини інших?


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