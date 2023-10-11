Почему появилось новое заявление Зеленского о выборах – стоит ли их проводить во время войны

Тема выборов во время войны, которая всё активнее обговаривается в Украине и за ее пределами, вновь всплыла в ответе президента Владимира Зеленского в интервью "Digi24". Он заявил, что, если выборы состоятся во время войны, то точно будет баллотироваться в президенты. Как понимать такой ответ? Какова вероятность выборов в Украине во время войны? Какие моменты при этом важно учесть? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Владимир Зеленский. Фото - сайт Офиса президента Украины

Проведение выборов здесь и сейчас может доставить много проблем

Адвокат, кандидат юридических наук, общественный деятель Сергей Войченко поделился таким комментарием:

"Баллотироваться или нет – это исключительно решение Зеленского. И вряд ли мы могли получить от него другой ответ, чем – готовность идти на второй срок, если выборы состоятся во время войны".

По словам эксперта, мы, действительно, слышим в последнее время много заявления о необходимости проводить выборы, несмотря на военное положение. Но насколько их результат будет легитимным?

"Не следует забывать, что Конституция Украины на данный момент запрещает проводить выборы в таких условиях. Согласно закону, полномочия ВР автоматически продлеваются (выборы возможны только после окончания действия военного положения). Избирательный кодекс также акцентирует, что ЦИК может объявить о начале выборов только после окончания военного положения", – напоминает Сергей Войченко.

Он обращает внимание, что мнение представителей действующей власти по этому поводу то и дело меняется, похоже, под влиянием давления Запада.

"То звучат заявления о том, что выборы проводить в нынешних реалиях невозможно. То — это уже не исключается. Очевидно, что для действующей власти проведение выборов сейчас – не ко времени. Там этого явно не хотят, понимая, что это может изменить политический формат в той же Раде. К сожалению, несмотря на войну, политические дрязги у нас не прекращаются. И говорить о неком объединении вокруг общей цели – не приходится. Все идут разными путями, каждый ориентируется на свои интересы", – констатирует эксперт.

По его словам, проведение выборов в нынешней ситуации – это вопрос не только легитимности, но и собственно организации. Ведь граждане должны иметь право волеизъявления на постоянной основе. А как это возможно, если, к примеру, из-за воздушной тревоги те или иные участки окажутся закрытыми на неопределенный срок? Как обеспечить волеизъявление людей, которые находятся на фронте, за пределами Украины (а это – около 5 млн), на временно оккупированных территориях, в прифронтовой зоне?

"К любому, кто победит на таких выборах, возникнут претензии как к тому, кто не представляет интересы всей Украины, которая не получила возможность нормально проголосовать. Так что проведение выборов здесь и сейчас может доставить много проблем. И еще более усложнить противоречия в нашем обществе, политикуме, – акцентирует Сергей Войченко. – С другой стороны, их не проведение вызывает понятное раздражение и у части украинского политикума, и у общества, и у наших зарубежных партнеров. Какой вектор изберет действующая власть – сложно сказать. Думаю, выбор сделают за нее – а она просто с ним будет вынуждена согласиться".

На вопрос выборов сегодня следует смотреть через две призмы

Политический консультант Сергей Быков подчеркивает – закон однозначно утверждает, что во время действия военного положения выборы провести невозможно. Здесь нет дополнительных возможностей для трактовок.

"С другой стороны, – продолжает он, – осенью 2023 года должны были состояться выборы в парламент, а весной 2024 — выборы президента. Так или иначе, но тема выборов, естественно, кружит по улицам правительственного квартала. Я считаю, что на вопрос выборов сегодня следует смотреть через две призмы: призму национальной безопасности и призму демократии. Усилят ли выборы сегодня национальную безопасность и демократию? Мой ответ – нет. Ведь проведение избирательной кампании во время активных боевых действий повлечет за собой всплеск популизма и попытку расколоть общество на оппонирующие политические лагеря. Это вряд ли усилит единство, которое нам сегодня так необходимо. Я уже не говорю об опасности обстрелов массовых скоплений людей в местах голосования".

Что касается демократии, здесь, по словам Сергея Быкова, следует помнить, что действующую власть избрали люди путем свободных выборов в мирное время. И даже во время военного положения у нас работают демократические институты.

"У нас свободные медиа, которые имеют возможность свободно доносить информацию до людей, у нас работает инструмент обращений граждан, в том числе через институт петиций и многие другие институты. Это позволяет утверждать, что в Украине сохраняется демократия, несмотря на военное положение. И не задействованы возможности ограничить определенные права людей", – считает эксперт.

Аргументы против выборов не выдерживают критики

Основатель "Студии Здравого Смысла", предприниматель, общественный деятель Павел Себастьянович не сомневается, что выборы нужно проводить обязательно.

"Мы нуждаемся в срочной смене парламента. Первейшая проблема Украины – отсутствие военного кабинета, который должен был создать премьер-министр. Также премьер должен был перенаправить все имеющиеся средства на закупку и производство вооружений. Сегодня 2 млрд грн ежедневно уходит на благоустройство, озеленение, асфальтирование, стадионы, развязки и прочие невоенные цели. Это колоссальный ресурс, – подчеркивает эксперт. – Патронный завод, завод взрывчатки, завод дронов, — каждый из них стоит примерно 2 млрд грн. Если бы премьер, или парламент, или СНБО, или ОП вдруг проснулись, увидели ужасающий дефицит на фронте, ограничение западной помощи, то они сразу кинулись бы производить свое оружие. Но они не просыпаются. Поэтому нужна срочная смена парламента", – констатирует эксперт.

По его мнению, аргументы против выборов не выдерживают критики, ведьм мы проводили выборы дважды за 10 лет войны (которая идет с 2014 года). Проведем и в этот раз, уверен он.

"Если наше руководство сомневается, можно обратиться к передовой электронной державе Эстонии, они нам помогут. Интернет банк работает в любой точке планеты, значит, и выборы можно провести в любой точке. Нужна срочная смена власти и перенаправление этих 2 млрд в день на войну", – заключает Павел Себастьянович.

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