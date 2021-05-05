Противостояние ЦИК и Вирастюка: чего ожидать дальше

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) отказала Василию Вирастюку, победившему на довыборах по 87-му округу в Ивано-Франковской области, в регистрации народным депутатом Украины. Что это значит? Как могут события развиваться дальше? "Комментарии" разбирались в ситуации вместе с экспертами.

Василий Вирастюк. Коллаж: Д. Романюк / Comments.ua

"Теперь ключевой вопрос — как будут далее развиваться события"

Эксперт по конституционному праву Богдан Бондаренко подчеркивает, что ЦИК просто выполнила решение Верховного суда (ВС), который поздно вечером 1 мая "обнулил" победу кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на скандальных довыборах в Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области. Тогда ВС признал противоправным действие ЦИК по установлению результатов выборов в 87-м округе и отменил протокол от 22 апреля, которым Вирастюк был признан победителем на довыборах в Раду. Аргументировал Верховный суд это тем, что при установлении результатов голосования в округе № 87 ЦИК не обеспечила проверку всех допущенных нарушений, на которые ссылались участники избирательного процесса. Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу соперника Вирастюка — Александра Шевченко, который был не согласен с протоколом ЦИК и требовал его отмены.

"Теперь ключевой вопрос — как будут далее развиваться события. Будут ли назначены повторные выборы на этом округе, — отмечает Богдан Бондаренко. — Или будет попытка назначить повторные выборы на проблемных участках. На данный момент можно сказать одно – Вирастюк не зарегистрирован как депутат, потому что ЦИК отменила тот протокол, которым его, собственно, признали победителем".

"Внутри самих элит кипит борьба"

По мнению политолога, директора аналитического центра "Политика" Николая Давидюка, отсутствие регистрации Вирастюка по 87-му округу свидетельствует о том, что внутри самих элит точится борьба.

"Не исключаю, что президент мог обещать сразу нескольким кандидатам победу на этом округе. Судебная тягомотина, которую мы наблюдаем, возможно, доказывает, что окружение президента или не придерживается данного им слова, или сам Зеленский сменил свою точку зрения", — отмечает Николай Давидюк.

Также он подчеркивает, что вынесение судами решений, которые идут вразрез с "генеральной линией партии", может быть признаком того, что из-за отсутствия реального реформирования эта ветвь власти подыгрывает той или иной стороне.

"Касательно ЦИК, то есть большие вопросы насчет качественного состава этой комиссии. Она, опять же, за деньги может подыгрывать заказчику, который способен ее заинтересовать финансово", — считает Николай Давидюк.

Как сообщалось ранее, в Украине может появиться новая партия. О ее создании заявил бывший нардеп и экс-регионал Борис Колесников.

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