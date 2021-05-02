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Верховный суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах

Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым кандидата от «Слуги народа» Василия Вирастюка признали победителем на 87-м округе

сегодня, 09:55
Автор:

Светлана Шкурупий

Большая палата Верховного суда поздно вечером 1 мая "обнулила" победу кандидата от партии "Слуга народа" Василия Вирастюка на скандальных довыборах в Раду на 87-м округе в Ивано-Франковской области. 

Верховный суд отменил решение ЦИК о победе Вирастюка на довыборах

Василий Вирастюк / Facebook

Согласно информации общественной организации "ОПОРА", суд признал противоправным действие Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по установлению результатов выборов в 87-м округе и отменил протокол от 22 апреля, которым Василий Вирастюк был признан победителем на довыборах в Раду.

В сообщении говорится, что при установлении результатов голосования в округе 87 ЦИК не было обеспечено проверку всех допущенных нарушений, на которые ссылались участники избирательного процесса. Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко, который был не согласен с протоколом ЦИК и требовал его отмены. Остальные исковые требования кандидата были отклонены. 

Напомним, утром 4 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% протоколов на избирательном участке № 87. По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. 

Подсчет голосов на участке длился 8 дней и сопровождался попытками срыва избирательного процесса. Состав комиссии дважды менялся, а кандидаты обвиняли друг друга в фальсификации голосов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский тяжелоатлет Василий Вирастюк после победы на довыборах в Раду на 87-м округе рассказал, чем планирует заниматься в парламенте.

Он объяснил, что сначала хотел развивать направление молодежи и спорта, но потом понял, что целесообразнее будет войти в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.


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Источник: https://www.oporaua.org/news/vybory/parlamentski-vybory/23058-velika-palata-verkhovnogo-sudu-skasuvala-protokol-tsvk-iakim-virastiuka-obrano-nardepom-v-okruzi-87?fbclid=IwAR3gNBbXQonMpQKK2vZdVNbeozCIXLnCFDz1GSATiG76qjfbogxX3s4W3iM
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