Новая партия бывшего нардепа Колесникова: есть ли перспективы

Бывший нардеп от "Партии регионов" и "Оппозиционного блока" Борис Колесников подтвердил, что создает новую политическую партию. Называться будет "Украина — наш дом", собрать туда хочет "лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего бизнеса". "Комментарии" узнали у экспертов, каковы перспективы такого проекта, создание которого Колесников ранее опровергал.

Борис Колесников. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua

"Перспективы проекта, направленного на электорат "Партии регионов", достаточно серьезные"

Политический эксперт, основатель социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что Колесников мог уклоняться от вопросов касательно создания партии, потому что это — коллективный процесс. И, возможно, партнеры не хотели, чтобы о проекте стало известно слишком рано. Впрочем, достоверно знать это могут только те, кто близок к экс-нардепу.

"Перспективы же проекта, направленного на электорат "Партии регионов", достаточно серьезные, — отмечает Андрей Еременко. — В свое время ПР имела плюс-минус 50% голосов избирателей. Намного больше, чем теперешние Оппоблоки и ОПЗЖ. Да, Крым и часть Донбасса не голосуют, но даже те, кто остался, — неприкаянны. На прошлых выборах поддержали "Слугу народа", но те во многом разочаровали. Так что электорат Юго-востока ждет своих героев. ОПЗЖ направлена на пророссийскую часть, к тому же ослаблена после недавних решений СНБО. Да, раньше Оппоблок проиграл ОПЗЖ. Медведчук тогда фактически развалил это творение Ахметова, перетянув тех же Бойко и Левочкина к себе. Но сейчас проблемы и у ОПЗЖ. А электоральное поле, как я уже отмечал, — обширное. Так что новому проекту будет, где разгуляться".

Эксперт отмечает, что ряд партий транслирует сейчас риторику ПР. В стиле: давайте развивать свои регионы, власть на местах, уйти от политики и развивать прагматичную экономику.

"Именно с такой риторикой на местных выборах хорошо смогли набрать "За майбутнє", "Пропозиція", ряд местных проектов. Все они потенциально могут войти в крупную партию с экономической повесткой ПР. Так что такой проект точно небезнадежен, шанс есть, — уверен Андрей Еременко. — Мешать же ему будет именно то, что он — не единственный на этом "рынке". Если его запустят сейчас, когда другие фактически ничего не делают, то при хороших деньгах он будет неплохо развиваться. Особенно, если удастся привлечь в новый проект депутатов-мажоритарщиков из разных партий, самовыдвиженцев, мэров, которые имеют серьезную поддержку".

"Пусть профессионалы занимаются тем, что у них лучше получается"

Политолог Валентин Гладких уверен, что дело не только в Борисе Колесникове, но и в Ринате Ахметове, который не оставляет идею вернутся в большую политику с собственным политпроектом.

"Последние два политических сезона были откровенно провальными для Ахметова. Созданный Оппоблок не взлетел после того, как единственный рейтинговый политик на условном бело-голубом сегменте Юрий Бойко ушел оттуда в ОПЗЖ. Так что именно с Бойко придется конкурировать новому проекту. И я не считаю, что они успеют кого-то так медийно прокачать, чтобы он мог достойно конкурировать с раскрученной фигурой Бойко", — говорит Валентин Гладких.

Политолог сомневается в перспективе проекта "Украина — наш дом" еще и потому, что разговоры типа собрать профессионалов, молодых лидеров и т.д. уже были не раз. И не срабатывали.

"Пусть профессионалы занимаются тем, что у них лучше получается. Не нужно забирать успешных людей из экономики, искусства, культуры, юриспруденции. Пусть каждый будет на своем месте. Иначе мы потерям, к примеру, эффективного бизнесмена, но не факт, что получим эффективного политика, — поясняет Валентин Гладких. – Не сработают и заявления Колесникова, что людей соберут со всех уголков Украины. Электорат того же Львова, даже если представители города войдут в партию Колесникова, будет воспринимать проект именно как экс-регионалов. И не станет голосовать. Ну, а бело-голубой электорат, как я уже отмечал, будет тяготеть к Бойко. Так что проект заслуживает внимания, не исключено, что его смогут достаточно прокачать и даже сделать проходным. Но я скептично отношусь к тому, что он сможет серьезно переформатировать электоральную карту Украины. Скорее инвестор не останется доволен результатом".

Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперты прокомментировали информацию о возможном создании новой партии в окружении олигарха Рината Ахметова.

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