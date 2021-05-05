Новая партия бывшего нардепа Колесникова: есть ли перспективы

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Таисия Ерохина
Бывший нардеп от "Партии регионов" и
"Оппозиционного блока" Борис Колесников подтвердил, что создает новую
политическую партию. Называться будет "Украина — наш дом", собрать туда хочет
"лучших людей из всех сфер: промышленного и аграрного сектора, сферы информационных
технологий, медицины, образования, социальной сферы, малого и среднего
бизнеса". "Комментарии" узнали у экспертов, каковы перспективы такого проекта,
создание которого Колесников ранее опровергал.
Борис Колесников. Коллаж: Д. Романюк/Comments.ua
Политический эксперт, основатель
социологической компании Active Group Андрей Еременко считает, что Колесников
мог уклоняться от вопросов касательно создания партии, потому что это —
коллективный процесс. И, возможно, партнеры не хотели, чтобы о проекте стало
известно слишком рано. Впрочем, достоверно знать это могут только те, кто
близок к экс-нардепу.
"Перспективы же проекта, направленного на
электорат "Партии регионов", достаточно серьезные, — отмечает Андрей Еременко.
— В свое время ПР имела плюс-минус 50% голосов избирателей. Намного больше, чем
теперешние Оппоблоки и ОПЗЖ. Да, Крым и часть Донбасса не голосуют, но даже те,
кто остался, — неприкаянны. На прошлых выборах поддержали "Слугу народа", но те
во многом разочаровали. Так что электорат Юго-востока ждет своих героев. ОПЗЖ
направлена на пророссийскую часть, к тому же ослаблена после недавних решений
СНБО. Да, раньше Оппоблок проиграл ОПЗЖ. Медведчук тогда фактически развалил
это творение Ахметова, перетянув тех же Бойко и Левочкина к себе. Но сейчас
проблемы и у ОПЗЖ. А электоральное поле, как я уже отмечал, — обширное. Так что
новому проекту будет, где разгуляться".
Эксперт отмечает, что ряд партий транслирует
сейчас риторику ПР. В стиле: давайте развивать свои регионы, власть на местах,
уйти от политики и развивать прагматичную экономику.
"Именно с такой риторикой на местных выборах
хорошо смогли набрать "За майбутнє",
"Пропозиція", ряд местных проектов. Все они потенциально
могут войти в крупную партию с экономической повесткой ПР. Так что такой проект
точно небезнадежен, шанс есть, — уверен Андрей Еременко. — Мешать же ему будет
именно то, что он — не единственный на этом "рынке". Если его запустят сейчас,
когда другие фактически ничего не делают, то при хороших деньгах он будет
неплохо развиваться. Особенно, если удастся привлечь в новый проект
депутатов-мажоритарщиков из разных партий, самовыдвиженцев, мэров, которые
имеют серьезную поддержку".
Политолог Валентин Гладких уверен, что дело не
только в Борисе Колесникове, но и в Ринате Ахметове, который не оставляет идею
вернутся в большую политику с собственным политпроектом.
"Последние два политических сезона были
откровенно провальными для Ахметова. Созданный Оппоблок не взлетел после того,
как единственный рейтинговый политик на условном бело-голубом сегменте Юрий
Бойко ушел оттуда в ОПЗЖ. Так что именно с Бойко придется конкурировать новому
проекту. И я не считаю, что они успеют кого-то так медийно прокачать, чтобы он
мог достойно конкурировать с раскрученной фигурой Бойко", — говорит Валентин
Гладких.
Политолог сомневается в перспективе проекта
"Украина — наш дом" еще и потому, что разговоры типа собрать
профессионалов, молодых лидеров и т.д. уже были не раз. И не срабатывали.
"Пусть профессионалы занимаются тем, что у них
лучше получается. Не нужно забирать успешных людей из экономики, искусства,
культуры, юриспруденции. Пусть каждый будет на своем месте. Иначе мы потерям, к
примеру, эффективного бизнесмена, но не факт, что получим эффективного
политика, — поясняет Валентин Гладких. – Не сработают и заявления Колесникова,
что людей соберут со всех уголков Украины. Электорат того же Львова, даже если
представители города войдут в партию Колесникова, будет воспринимать проект
именно как экс-регионалов. И не станет голосовать. Ну, а бело-голубой
электорат, как я уже отмечал, будет тяготеть к Бойко. Так что проект
заслуживает внимания, не исключено, что его смогут достаточно прокачать и даже
сделать проходным. Но я скептично отношусь к тому, что он сможет серьезно
переформатировать электоральную карту Украины. Скорее инвестор не останется
доволен результатом".
Как ранее сообщал портал "Комментарии", эксперты
прокомментировали информацию о возможном создании новой партии в окружении олигарха
Рината Ахметова.
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