В ЦИК вынесли решение по Вирастюку

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) не зарегистрировала Василия Вирастюка народным депутатом Украины. Такое решение было принято 5 мая на заседании ЦИК.

Василий Вирастюк - фото: znaj.ua

За него проголосовали все 12 членов Центральной избирательной комиссии, которые присутствовали на заседании.

В свою очередь заместитель председателя ЦИК Виталий Плукар отметил, что в связи с отменой Большой Палатой Верховного Суда Украины результатов выборов на 87 округе сейчас принимаются все меры для оптимального демократического решения этой ситуации.

Напомним, 1 мая Верховный суд отменил протокол ЦИК, которым кандидата от "Слуги народа" Василия Вирастюка признали победителем на 87-м округе. Основной мотивацией для такого решения стало отсутствие обеспечения проверки всех допущенных нарушений при установлении результатов голосования в 87 округе ЦИК, на которые ссылались участники избирательного процесса. Таким образом, суд частично удовлетворил жалобу соперника Вирастюка Александра Шевченко, который был не согласен с протоколом ЦИК и потребовал его отмены.

Напомним, утром 4 апреля Центральная избирательная комиссия обнародовала 100% протоколов на избирательном участке № 87. По результатам голосования победу одержал кандидат от партии "Слуга народа" Василий Вирастюк. Подсчет голосов продолжался 8 дней и сопровождался попытками срыва избирательного процесса. Состав комиссии дважды менялся, а кандидаты обвиняли друг друга в фальсификации голосов.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что украинский тяжеловес Василий Вирастюк после победы на довыборах в Раду на 87-м округе рассказал, чем планирует заниматься в парламенте. Он пояснил, что сначала хотел развивать направление молодежи и спорта, но потом понял, что целесообразнее будет войти в Комитет по вопросам социальной политики и защиты прав ветеранов.

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