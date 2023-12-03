Почему в Украине не прекращают говорить о выборах: есть ли шанс, что они состоятся во время войны

Несмотря на то, что тему проведения выборов во время войны в Украине официально закрыли подписанием соответствующего меморандума, она всё равно продолжает обсуждаться. Социологический опрос группы "Рейтинг" показал, что 76% украинцев согласны с тем, что президентские выборы в Украине следует проводить по окончании войны, однако, если бы они прошли сегодня, наибольшие шансы имели бы действующий глава государства Владимир Зеленский и главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Их же партии имели бы лидирующие позиции. В то же время, первая леди Елена Зеленская призналась изданию The Economist, что не хотела бы, чтобы ее муж во второй раз баллотировался на пост президента. Почему тема выборов остается актуальной, о чем говорят данные опроса? Портал "Комментарии" с этим вопросом обратился к экспертам.

Выборы. Фото: из открытых источников

Определенным образом держит интригу Залужный

Руководитель Центра политической разведки, политтехнолог Олег Постернак акцентирует, что более полутора лет широкомасштабной войны деполитизировали информационное пространство, сконцентрировали внимание на обороне государства, приглушили политические процессы, ставшие герметичными и контролируемыми со стороны властей.

"Но общественный фон не может оставаться так долго в "ежевых рукавицах" обстоятельств войны, – поясняет политтехнолог. – Тем более, когда на ключевые вопросы будущего развития событий у нынешней власти объективно нет ответа. Поэтому возвращение политического дискурса является результатом "разгерметизации" общества, утомленного войной, мелочной и фрагментарной суетой власти, которая не может сформулировать ясную стратегию общественного консенсуса по поводу войны в последующий период. Формат "единого марафона" испытывает кризисный коллапс, начинает проседать западная военная помощь, усиливается информационно-психологическая деятельность врага в политическом поле, что бьет по доверию к Зеленскому и его окружению. А это конвертируется в минусование электорального потенциала".

Поэтому, продолжает Олег Постернак, заметной тенденцией сейчас для большей части общества является "назначение виновного", вымещение негативных эмоций и поиск внутреннего "врага" на фоне отсутствия обещанных побед над внешним.

"Очевидно, что, сконцентрировав большой объем информационной активности по войне на себе, зачистив коммуникационное поле под властный нарратив, президент первым попадает в фокус общественного раздражения, непосредственно отражающийся на его рейтинге", – отмечает эксперт.

Он обращает внимание, что есть осенний рост антиэлектората Зеленского, на котором желали бы наварить поддержку как некоторые "старые политики", так новые "звезды блоггерского окопа".

В мирное время, подчеркивает Олег Постернак, способом "спуска пара" всегда являются выборы. Однако в условиях военного времени провести их – задача со звездочкой, рискующая стать крутой профанацией в условиях невосприятия этой процедуры обществом из-за риска безопасности.

хотя при этом негласно некоторые организационно-распорядительные процессы запущены. Причина подобного положения состоит в том, что Банковая руководствуется логикой "пишем, что выборов не будет, но в уме держим их вероятность". Это понимают все ведущие политические игроки, которые пошли на активизацию политического позиционирования", – рассказывает эксперт. "Поэтому со стороны Зеленского и властных спикеров раздаются реплики о недопустимости выборов во время войны

По его словам, определенным образом держит интригу и Залужный, которого искусственно вовлекают в политику, пытаясь использовать его образ в конъюнктурных целях.

потери Юга Украины в 2022-м, долгой войны и так далее", – констатирует Олег Постернак. "Однако, если Залужного уже прямо включают в электоральные опросы и сам он сохраняет довольно загадочное молчание, это дополнительно раскочегаривает Банковую, которой важно вывести образ президента из кризисных моментов войны в виде дальнейшей мобилизации

Потом, после победы, уже будем думать о выборах

Народный депутат Украины IX созыва от партии "Голос", первый зампредседателя Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Ярослав Железняк рассуждает так:

"Я уверен, что выборов в обозримом будущем не будет. Пока идет война в каких-либо политических или гипотетически политических рейтингах нет смысла".

Хотелось бы, продолжает нардеп, чтобы украинцы забыли о политической ситуации (которая сейчас не имеет значения), а сконцентрировались на военной (имеющей важнейшее значение для каждого из нас, для всей Украины).

"Потом, после победы, уже будем думать о выборах – по украинскому законодательству, на всей территории Украины", – подчеркивает Ярослав Железняк.

Выборы все равно придется рано или поздно проводить, и даже во время войны

Народный депутат Украины VI и VII созывов, глава Центра исследования политических ценностей, историк Александр Доний уверен, что никто не может "официально закрыть" тему выборов в Украине.

"Представители фракций и групп Верховной Рады, которые составили "меморандум" о том, что выборов во время войны проводить страна не будет, засвидетельствовали лишь собственное желание дольше держаться за депутатские кресла. Украина проводила 6 раз выборы во время войны! В частности, президенты Порошенко и Зеленский получили свои должности, когда часть украинской территории была оккупирована. Власти убаюкивают рейтинги, что большинство населения в настоящее время не хотят проводить выборы во время войны. Но это происходит из-за того, что власть убеждала граждан, что война будет продолжаться недолго ("полгода", "до конца года", "еще год" и т.д.). Чем дальше, тем больше правда о том, что война может длиться долго (годами, а то и десятилетиями), будет осознаваться гражданами. Поэтому с каждым следующим месяцем выступающих за выборы будет больше", – прогнозирует эксперт.

И, если тот факт, продолжает он, что Верховная Рада, пропустив в октябре-2023 собственные выборы, начала терять юридическую легитимность, мало повлиял на общественность, то факт, когда в марте 2024 года будут пропущены президентские выборы, радикально повлияет на осознание потери юридической легитимности президента.

"Если добавить к этому деятельность политических оппозиций в странах наших союзников, которые начнут использовать в политическом соревновании аргумент, что не стоит поддерживать утратившую юридическую легитимность власть, то можно утверждать, что выборы всё равно придется рано или поздно проводить. И даже во время войны", – подчеркивает Александр Доний.

В то же время, отмечает он, нынешнее избирательное законодательство писалось для мирного времени – и мало пригодно для новых военных условий.

"Выполнение нынешнего законодательства без изменений приведет к тому, что выборы будут опасными и несправедливыми, – предупреждает Александр Доний. – Поэтому депутаты ВР должны больше думать, не о том, как не незаконные "меморандумы" подписывать, а о том, как усовершенствовать избирательное законодательство. И чем скорее – тем лучше!".

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