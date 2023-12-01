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Зеленская рассказала, хочет ли, чтобы муж снова баллотировался в президенты

Зеленская ответила, хочет ли она, чтобы ее муж шел на второй президентский срок

сегодня, 22:58
Автор:
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Марьян Ощановский
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Первая леди Украины Елена Зеленская откровенно призналась, что не хотела бы, чтобы ее муж во второй раз баллотировался на пост президента. Об этом Зеленская рассказала изданию The Economist, сообщает портал "Комментарии".

Зеленская рассказала, хочет ли, чтобы муж снова баллотировался в президенты

Зеленская не хочет, чтобы муж снова шел в президенты. Фото из открытых источников

Жена украинского президента рассказала, что не хочет, чтобы Владимир Зеленский был президентом еще один или два следующих срока.


При этом Зеленская заявила, что она с мужем достаточно креативна, чтобы придумать, чем заняться после того, как он покинет президентский пост.

Первая леди также призналась, о чем мечтает, когда закончится война.

"Наша семья снова будет вместе. Будем жить вместе, с мужем и детьми. Все время. Возьмем отпуск и поедем куда-то, даже не знаю, куда угодно, но вместе все четверо. И этот отпуск будет длительным — целый месяц. А уже после этого мы подумаем, что делать дальше, он и я", – рассказала Елена Зеленская.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский якобы заявил в интервью "Associated Press", что готов провести выборы в Украине, но большинство украинцев выступают против. Журналисты не приводят четкой цитаты главы государства, но передают его слова так: "Хотя Зеленский заявил, что готов провести выборы, большинство украинцев не готовы, считая это "опасным и бессмысленным".

"Комментарии" также писали, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что сфера мобилизации нуждается в изменениях, а потому ждет от военного руководства комплексных решений этого вопроса. Президент отметил, что в сфере мобилизации необходимы изменения. В частности, отметил он, должны быть разработаны "конкретные операции по вполне конкретному обоснованию, которые дадут Украине тоже вполне конкретные результаты".



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Источник: https://www.economist.com/podcasts/2023/12/01/olena-zelenska-ukraines-first-lady-on-the-less-visible-scars-of-war
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