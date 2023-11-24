logo

BTC/USD

37709.92

ETH/USD

2075.24

LTC/USD

70.63

USD/UAH

37.45

EUR/UAH

41.00

RU UA
lang

Язык

UA RU
youtube telegram
Политика
Бизнес
Мир
Общество
Здоровье
Стиль жизни
HI-tech
Спорт
Звезды
Мужчины
Досье
польза конопли Стамбульская конвенция политики лидер партии МВД штурмовое оружие Овен Рак Лекарство от COVID-19 Джордж Сигал
блокчейн Богдан Прилепа служба отсрочка
comment

Рубрики

comment

МЕНЮ

Главная Новости Политика внутренняя политика Будут ли выборы в следующем году: что об этом говорят в партии Зеленского
commentss НОВОСТИ Все новости

Будут ли выборы в следующем году: что об этом говорят в партии Зеленского

В партии Зеленского ответили на вопрос о целесообразности проведения любых выборов в 2024 году

24 ноября 2023, 23:17
Автор:
avatar

Марьян Ощановский
Поделитесь публикацией:

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия убежден, что в следующем году в Украине не будут проводиться никакие выборы – ни президентские, ни парламентские, ни местные. Об этом Арахамия заявил в интервью журналистке "1+1" Наталье Мосийчук, сообщает портал "Комментарии".

Будут ли выборы в следующем году: что об этом говорят в партии Зеленского

В "Слуге народа" не считают, что в 2024 году возможны любые выборы. Фото из открытых источников

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что в 2024 году в Украине не будет никаких выборов, несмотря на разные слухи, которые ходят в медиа.


"Давайте будем пошагово идти. Я не считаю, что в следующем году вообще могут быть какие-то выборы. Ни президентские, ни парламентские, ни местные. Никакие", — подчеркнул Давид Арахамия.

Если бы РФ не начала широкомасштабную войну против Украины, согласно Конституции, президентские выборы должны были состояться в последнее воскресенье марта следующего года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия рассказал, что войну можно было бы закончить в первые месяцы полномасштабного вторжения России, если бы Украина согласилась на требования Кремля и официально признала себя страной с нейтральным статусом. РФ обещала прекратить войну, если бы Украина согласилась на нейтралитет, как в свое время сделала Финляндия. Однако Украина не согласилась выполнять требования РФ, поскольку нужно было изменить Конституцию и не было доверия к россиянам, что они сдержат свое слово.

"Комментарии" также писали, что Давид Арахамия допустил возможность остановки боевых действий между Украиной и Россией по "корейскому сценарию", когда противоборствующие армии остановились, но никакого договора о перемирии или мирного договора подписано не было.



Читайте Comments.ua в Google News
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Источник: https://www.youtube.com/watch?v=6lt4E0DiJts&t=1s
Теги:
comments

Обсуждения


Новости

Все новости
Подписывайтесь на уведомления, чтобы быть в курсе последних новостей!