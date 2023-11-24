Будут ли выборы в следующем году: что об этом говорят в партии Зеленского

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Давид Арахамия убежден, что в следующем году в Украине не будут проводиться никакие выборы – ни президентские, ни парламентские, ни местные. Об этом Арахамия заявил в интервью журналистке "1+1" Наталье Мосийчук, сообщает портал "Комментарии".

В "Слуге народа" не считают, что в 2024 году возможны любые выборы. Фото из открытых источников

Глава фракции "Слуга народа" заявил, что в 2024 году в Украине не будет никаких выборов, несмотря на разные слухи, которые ходят в медиа.

"Давайте будем пошагово идти. Я не считаю, что в следующем году вообще могут быть какие-то выборы. Ни президентские, ни парламентские, ни местные. Никакие", — подчеркнул Давид Арахамия.

Если бы РФ не начала широкомасштабную войну против Украины, согласно Конституции, президентские выборы должны были состояться в последнее воскресенье марта следующего года.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия рассказал, что войну можно было бы закончить в первые месяцы полномасштабного вторжения России, если бы Украина согласилась на требования Кремля и официально признала себя страной с нейтральным статусом. РФ обещала прекратить войну, если бы Украина согласилась на нейтралитет, как в свое время сделала Финляндия. Однако Украина не согласилась выполнять требования РФ, поскольку нужно было изменить Конституцию и не было доверия к россиянам, что они сдержат свое слово.

"Комментарии" также писали, что Давид Арахамия допустил возможность остановки боевых действий между Украиной и Россией по "корейскому сценарию", когда противоборствующие армии остановились, но никакого договора о перемирии или мирного договора подписано не было.

