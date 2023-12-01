Выборы во время войны невозможны: о чем говорит решение нардепов и могут ли быть нюансы

В конце осени выяснилось, что еще 10-12 ноября все политические силы, представленные в украинском парламенте, подписали меморандум, согласно которому проведение следующих выборов (парламентских и президентских) возможно только спустя не менее полугода после завершения военного положения. Традиционном для него безумным заявлением в Телеграмме отреагировал на это бывший президент России, замсекретаря Совбеза РФ Дмитрий Медведев. А президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press отметил, что готов провести выборы в Украине, но большинство украинцев выступают против. О чем говорит подписанный парламентариями меморандум? Правильное ли решение приняли нардепы? Портал "Комментарии" с этими вопросами обратился к экспертам.

Выборы в Украине. Фото: из открытых источников

Запрещая выборы во время военного положения, фактически мы защищаем свое государство

Политический эксперт, консультант по политическому и антикризисному PR Татьяна Лупова уверена, что парламентарии приняли совершенно верное решение.

"До окончания войны никаких выборов быть не может, – считает она. – И дело не только в том, что сейчас своим избирательным правом не смогут воспользоваться военные, жители временно оккупированных территорий и многие из тех, кто сейчас за границей. Запрещая выборы во время военного положения, фактически мы защищаем свое государство".

Условно говоря, поясняет эксперт, если бы врагу удалось добежать до Киева в 2022 году, как россияне это планировали, они устроили бы "выборы" до того, как украинская армия их выбила.

"Поэтому есть предохранители – не проводятся выборы до окончания военного положения, нельзя в этот же период изменять Конституцию. Отдельная тема – бюджет на выборы. Тратить сейчас значительные средства на избирательный процесс нецелесообразно. У нас есть более актуальные статьи затрат – армия, оборона, оружие", – констатирует Татьяна Лупова.

Украинский политикум принял решение, что выборы во время войны – табу

Экономический и политический эксперт Борис Кушнирук акцентирует, что сопредседатель фракции "Европейская Солидарность" Ирина Геращенко сообщила о подписании этого меморандума практически сразу после того, как это состоялось. Но на это почему-то не обратили внимание.

"Следует понимать, что, согласно Конституции, парламентские выборы в Украине нельзя проводить во время военного положения. И для этого не нужно подписания каких-то меморандумов. Впрочем, даже после войны мы не сможем проводить выборы по нынешнему законодательству. Его точно придется менять. Есть множество нюансов касательно деоккупированных территорий, реестра избирателей, собственно избирательной системы и так далее", – поясняет Борис Кушнирук.

Что касается президентских выборов, у нас, акцентирует он, нет четко прописанных норм касательно их проведения/не проведения во время войны.

"К сожалению, украинская Конституция, в которую вносилось уже немало изменений (в том числе потом отменяемых), имеет немало и противоречий, "белых пятен", устранением которых обязательно нужно будет заниматься. При этом следует понимать, что проводить президентские выборы во время войны – еще сложнее, чем парламентские. Потому что глава государства – еще и верховный главнокомандующий. Имеющий самые мощные полномочия. Но воюющая страна не может себе позволять критиковать верховного главнокомандующего. К нему можно ставиться как угодно, но во время войны критиковать такую фигуру – табу. А любые выборы подразумевают критику. Соответственно, ни о каких выборах в такой период не может идти речи", – заключает эксперт.

По его мнению, то, что парламентарии подписали соответствующий меморандум, подтверждает, что украинский политикум это понимает. И это хорошо, считает Борис Кушнирук, потому как снимаются любые дискуссии касательного этого вопроса.

Если будет политическая воля, все эти меморандумы не будут иметь никакого значения

Глава профсоюза Украинская независимая фундация юристов, глава АО "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец поделился следующим комментарием:

"Если рассматривать ситуацию с юридической точки зрения, то выборы в Украине в период военного положения проводить нельзя. При этом, мы неоднократно наблюдали, когда нормы закона, Конституции у нас игнорируются. Как, к примеру, было с внесением изменений в Конституцию при президентстве Порошенко. Несмотря на то, что у нас война идет фактически с 2014 года, он, заручившись решением Конституционного Суда, провел в Основной Закон изменения по части правосудия. У нас появились новые органы, значительно расширились полномочия КС и так далее".

Так что, поясняет эксперт, если сегодня будет политическая воля, все эти меморандумы, заявления, не будут иметь никакого значения. И выборы проведут.

"Но объективно это войдет в противоречие с действующим законодательством, – предупреждает адвокат. – Что через какое-то время может стать основанием для признания таких выборов и изменений в законодательство под них – незаконными".

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