Объявлены результаты выборов в Грузии: кто побеждает

В субботу, 30 октября, в Грузии прошел второй тур местных выборов. И согласно подсчетам Центральной избирательной комиссии, победу в 19 из 20 муниципалитетов одержали кандидаты правящей партии "Грузинская мечта".

Выборы в Грузии (фото из открытых источников)

В Тбилиси после подсчета 96,2% бюллетеней лидирует кандидат от правящей партии "Грузинская мечта" Каха Каладзе, который набрал 55,5% голосов. Кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" (ЕНД) Никанор Мелия набрал в столице Грузии 44,5% голосов.

Помимо этого, "Грузинская мечта" опередила соперников в Тбилиси, Кутаиси, Батуми, Поти и Рустави.

В единственном Цаленджихском муниципалитете на западе Грузии победу в выборах одержал кандидат от оппозиционной партии "Единое национальное движение" Гиоргий Харчилава.

Отметим, лидеры ЕНД заявили, что не признают результатов второго тура местных выборов, поскольку их якобы сфальсифицировали власти.

Напомним, правящая партия "Грузинская мечта", согласно данным экзит-поллов, оставила ни с чем оппозиционные политические силы, набрав, по разным данным, от 37,5% до 47,6% голосов. Исходя из тех цифра, которые уже есть в отрытом доступе, можно сказать, что грузины подтвердили мандат доверия действующей власти, отказавшись верить оппозиционным политикам.

Ранее издание "Комментарии" сообщало, что в МИД Грузии сделали заявление о дальнейших отношениях с Украиной, отметив, что ситуация с задержанием Саакашвили никак на них не повлияет.

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