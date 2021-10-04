Эксперт о выборах в Грузии: это полный провал расчёта Саакашвили

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Кравцев Сергей
Правящая партия "Грузинская мечта", согласно данным экзит-поллов, оставила ни с чем оппозиционные политические силы, набрав, по разным данным, от 37,5% до 47,6% голосов. Исходя из тех цифра, которые уже есть в отрытом доступе, можно сказать, что грузины подтвердили мандат доверия действующей власти, отказавшись верить оппозиционным политикам. Как передает издание "Комментарии", об этом на своей страннице в Facebook пишет украинский политолог и блогер Олеся Яхно-Белковская.
Михаил Саакашвили Фото из открытых источников
Политолог отмечает, подсчеты голосов выборов в Грузии на текущий момент уже позволяют говорить о провале расчёта экс-президента Грузии Михаила Саакашвили на то, что его возврат на Родину существенно повлияет на расклад и повысит рейтинг его политической силы.
Правящая партия "Грузинская мечта" получила 47%. "Единое национальное движение" соратников Саакашвили – 31%.
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