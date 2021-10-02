В МИД Грузии сделали заявление о дальнейших отношениях с Украиной

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Антон Рудак
Невозможно, чтобы отношения двух стран стали заложниками Михаила Саакашвили, отметили в Министерстве иностранных дел Грузии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание "Imedi News".
МИД Грузии, фото с открытых источников
Реакция грузинского МИД появилась на фоне того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили.
Дипломат утверждает, что все вопросы с нашей страной решат мирно и на отношения двух государств это никак не отразится. Саакашвили не возьмет в заложники две страны, убежден Давид Залкалиани.
Утром второго октября в МИД Украины был вызван временный поверенный Грузии для разъяснения ситуации. Украина призвала Грузию, чтобы та соблюдала права человека и обратилась с запросом, чтобы украинский консул смог посетить Михаила Саакашвили.
Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который еще недавно проживал в Украине, арестовали на территории Грузии. За Саакашвили следили, как только он покинул территорию Украины и направился в Грузию. По словам премьер-министра, в операции принимали участие министр внутренних дел Грузии и Служба государственной безопасности. Утром второго октября бывший президент Грузии сказал, что уже прилетел в Батуми.
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Обсуждения
Новости
Ерофей
сегодня, 14:58
Саакашвили грузин, а поэтому нечего лезть к ним " со своим Уставом". Он десять лет сидел на шее украинцев, отгребая бешенные суммы з/плат (за трандеж из подворотни) с бюджета Украины.