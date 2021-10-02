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В МИД Грузии сделали заявление о дальнейших отношениях с Украиной

Ситуация с задержанием Саакашвили не повлияет на отношения двух государств

сегодня, 15:22
Автор:

Антон Рудак

Невозможно, чтобы отношения двух стран стали заложниками Михаила Саакашвили, отметили в Министерстве иностранных дел Грузии. Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на местное издание "Imedi News".

В МИД Грузии сделали заявление о дальнейших отношениях с Украиной

МИД Грузии, фото с открытых источников

Реакция грузинского МИД появилась на фоне того, как президент Украины Владимир Зеленский выразил обеспокоенность задержанием Михаила Саакашвили.

"Их позиция понятна, потому что Саакашвили является их гражданином. Посольство имеет коммуникацию, был контакт с работником посольства, предоставит украинской стороне всю интересующую их информацию. Информация, обнародованная вчера прокуратурой, будет немедленно передана украинским друзьям", — сообщил глава МИД Грузии Давид Залкалиани.

Дипломат утверждает, что все вопросы с нашей страной решат мирно и на отношения двух государств это никак не отразится. Саакашвили не возьмет в заложники две страны, убежден Давид Залкалиани.

Утром второго октября в МИД Украины был вызван временный поверенный Грузии для разъяснения ситуации. Украина призвала Грузию, чтобы та соблюдала права человека и обратилась с запросом, чтобы украинский консул смог посетить Михаила Саакашвили.

Ранее портал "Комментарии" сообщал, что бывшего грузинского президента, экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили, который еще недавно проживал в Украине, арестовали на территории Грузии. За Саакашвили следили, как только он покинул территорию Украины и направился в Грузию. По словам премьер-министра, в операции принимали участие министр внутренних дел Грузии и Служба государственной безопасности. Утром второго октября бывший президент Грузии сказал, что уже прилетел в Батуми.


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Источник: https://www.eurointegration.com.ua/news/2021/10/2/7128541/
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Обсуждения

Ерофей

сегодня, 14:58

Саакашвили грузин, а поэтому нечего лезть к ним " со своим Уставом". Он десять лет сидел на шее украинцев, отгребая бешенные суммы з/плат (за трандеж из подворотни) с бюджета Украины.

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